ATP Tokio: Novak Djokovic bleibt ungeschlagen!

Novak Djokovic steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Peking. Der 24-fache Majorchamp hatte aber zu kämpfen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 17:41 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic, aktuell nur noch die Nummer 12 der Tenniswelt, schlug den japanischen Qualifikanten nach knapp drei Stunden Spielzeit mit 4:6, 7:6 (2), 6:2.

Bu nutzte dabei seinen vierten Breakball im siebten Spiel des ersten Satzes und servierte sich kurz später zur Satzführung. Im zweiten Durchgang war es dann Djokovic, der zuerst breakte, mit seiner ersten Chance im gesamten Match, zum 3:1. Bu aber gelang postwendend der Ausgleich. Drei weitere Chancen beim 3:3 und 4:4 wehrte Bu ab. Im Tiebreak zog Djokovic dann davon, im Entscheidungssatz raste er zu einer 4:0-Führung.

Bu war als Weltranglisten-111. nur per Wildcard ins Turnier gekommen.

Djokovic bleibt damit in Tokio ungeschlagen. Er hat das Turnier bislang sechs Mal gewonnen - bei jeder seiner Teilnahmen und zuletzt in 2015. Seine Matchbilanz: 31 Siege - 0 Niederlagen. Jetzt könnte es gegen Alexander Zverev gehen.

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