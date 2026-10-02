ATP Peking: Daniil Medvedev beeindruckt - nun gegen Struff

Daniil Medvedev hat sich mit einer überzeugenden Vorstellung ins Achtelfinale des 500er-Turniers in Peking gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 12:02 Uhr

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“Meddy” gewann gegen Pablo Carreno Busta mit 6:4, 6:2 und überzeugte dabei auf ganzer Linie. 12 Asse, alle drei Breakchancen abgewehrt, 26 Gewinnschläge bei 18 Fehlern ohne Not - stark!

Und das auf extrem langsamem Belag, wie er später konstatierte. “Das ist ein anderes Tennis im Vergleich zu Hangzhou. Der Platz ist extrem langsam, vor allem in der Day Session”, so Medvedev.

Medvedev trifft nun auf Jan-Lennard Struff. Der hatte ihn bei der letzten Begegnung in Wimbledon geschlagen.

Mit seinen starken Leistungen zuletzt (wie dem Turniersieg in Hangzhou) hat sich Medvedev auch in eine gute Position für die ATP Finals gespielt. Im Jahres-Live-Race liegt er aktuell auf Platz 8.

Alexander Zverev, ebenfalls Starter in Peking, ist nach seinem gestrigen Auftaktsieg erst am Samstag wieder im Einsatz.

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