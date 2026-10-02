ATP Tokio: Qualifikant Arthur Fils schlägt Tiafoe

Arthur Fils setzt seine starke Saison fort - und bleibt ein Kandidat für die ATP Finals. Dass er schon zu Beginn in Tokio auf Top-Ten-Kollege Frances Tiafoe traf, hat einen kuriosen Grund.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 15:38 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils

Die Nummer 9 gegen die Nummer 10 im Achtelfinale eines 500er-Turniers? Passiert auch nicht aller Tage. Und liegt auch nicht an der überragenden Besetzung des Turniers in Japan.

Sondern eher: an einer späten Entscheidung. Der Franzose nämlich nannte erst nach den US Open für Tokio - knapp zu spät. Er musste daher durch die Qualifikation. Das klappte, mit einer Setzung aber wurde es daher nichts. Und so traf er bereits in der Runde der letzten 16 auf Frances Tiafoe.

6:3, 7:5 hieß es hier am Ende für Fils, der damit seine starke Saison 2026 fortsetzt. Im Race to Turin steht Fils mittlerweile auch Platz 7 und hat damit tolle Voraussetzungen, sich erstmals für das Jahresendeturnier der ATP zu qualifizieren. Tiafoe ist aktuell die Nummer 6, der Frust nach der Niederlage saß dennoch tief.

Fils trifft nun auf Landsmann auf Landsmann Valentin Vacherot, der Stefanos Tsitsipas mit 4:6, 7:6 (5), 6:4 schlug. Tsitsipas lag dabei bereits mit Break im zweiten Satz vorne.

Fils: Auch ohne Major-Punkte weit vorne

Fils's Ranking ist umso beachtenswerter, als dass er in der gesamten Grand-Slam-Saison 2026 nur ein Match gewann - in Wimbledon. Die Australian Open und French Open hatte er verletzt verpasst, bei den US Open verlor er in Runde 1. Obwohl er dank seines Titels in Cincinnati zuvor als Geheimfavorit gezählt hatte.

Viele Punkte hatte er auch in Doha (Finale), Miami (Halbfinale), Barcelona (Sieg) und Madrid (Halbfinale) gesammelt.