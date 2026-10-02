ATP: Felix Auger-Aliassime schnappt sich Ivan Ljubicic als Coach

Das klingt nach einem starken Zug: Felix Auger-Aliassime macht künftig gemeinsame Sache mit Ivan Ljubicic.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2026, 09:36 Uhr

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© Instagram / @felixaliassime Ivan Ljubicic, Felix Auger-Aliassime

Im Juli hat der Kanadier seine zehnjährige Zusammenarbeit mit Frederic Fontang beendet, nun also steigt mit Ljubicic ein weiterer Ex-Profi ein. Das berichtete zunächst die britische The Times. Auger-Aliassime hat dies nun bestätigt.

Der Kroate Ljubicic kann auf eine starke Karriere zurückblicken, in der er es bis auf Rang 3 im ATP-Ranking brachte. Als Trainer arbeitete Ljubicic mit Milos Raonic und natürlich mit Roger Federer in den finalen Jahren dessen Karriere zusammen und spielte einen maßgeblichen Anteil am großen Comeback des Schweizers in 2017 mit dem Sieg bei den Australian Open. Insgesamt holten die beiden drei Majorsiege, Federer schaffte es sogar noch mal auf Platz 1 der Tenniswelt.

Auger-Aliassime steht aktuell auf Rang 5 der Welt. Im Sommer aber ließ er dennoch einen Blick in sein Seelenleben zu und erklärte frustriert, nicht der Spieler zu sein, der er sein wolle.

Bei den US Open wiederum streikte sein Körper.

Auch beim aktuell laufenden Turnier in Peking schied der 26-Jährige direkt zum Auftakt aus.

Ljubicic stand zuletzt beim französischen Tennisverband unter Vertrag, wird hier allerdings trotz seiner neuen Aufgabe mit “FAA” weiterarbeiten.