Felix Auger-Aliassime: "Ich bin nicht der Spieler, der ich sein will"

Die Niederlage im Viertelfinale der French Open hat Felix Auger-Aliassime hart getroffen – und den Kanadier dazu veranlasst, seinen Karriereverlauf zu hinterfragen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Felix Auger-Aliassime verlor im Viertelfinale von Paris

Die Enttäuschung stand Felix Auger-Aliassime nach seinem Viertelfinal-Aus in Roland-Garros ins Gesicht geschrieben. “Er war der bessere Spieler. Glückwunsch an ihn. Ich muss mich verbessern”, gab der Kanadier im Anschluss an die Viersatzniederlage gegen Flavio Cobolli bei seiner Pressekonferenz ein ungewohnt schmallippiges Eingangsstatement ab.

Zuvor hatte Auger-Aliassime, der nach dem Aus des Weltranglistenersten Jannik Sinner in der oberen Tableauhälfte der Favorit auf den Finaleinzig gewesen war, auf dem Court Philippe-Chatrier eine 6:4 und 3:1-Führung verspielt. “Ich habe da eine Möglichkeit verpasst”, sagte der 25-Jährige. “Wäre ich in diesem Servicegame nur genauer und abgebrühter gewesen …”

Karrierehoch ist Auger-Aliassime nicht genug

Die verpassten Chancen, sie nagten sichtlich am Kanadier. Trotz der Verbesserung auf Weltranglistenposition vier (Karrierehoch) konnte Auger-Aliassime dem Turnier dementsprechend auch nicht viel Positives abgewinnen. Grundsätzlich könne er sich über sein Leben zwar nicht beschweren, seine Tennis-Karriere laufe aktuell aber nicht nach Wunsch: “Heute bin ich etwas zerstört.”

“Normalerweise gehe ich mit Niederlagen ziemlich gut um”, meinte Auger-Aliassime. Während seiner gesamten Karriere sei er auch nach Pleiten mit Optimismus in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Das könnte nach dem Aus in Paris etwas anders sein: “Ich bin nicht der Spieler, der ich sein will. Heute ist ein schwerer Tag."

Auger-Aliassime wird ungeduldiger

“Je mehr Jahre vergehen, desto ungeduldiger werde ich", begründete Auger-Aliassime seine große Enttäuschung im französischsprachigen Teil der Pressekonferenz. ”Ich werde dieses Jahr 26 und mache nicht die Fortschritte, die ich mir wünsche – deshalb fühle ich mich heute nicht besonders gut.“

Er habe sich während der diesjährigen Sandplatzsaison “nicht ganz so verbessert, wie ich es mir gewünscht hätte", so Auger-Aliassime. “Ich brauche Zeit, vielleicht eine Woche, um den Kopf frei zu bekommen und mich auf den Rest der Saison und den Rest meiner Karriere einzustellen.” Plangemäß wird der Kanadier schon in der kommenden Woche beim 250er-Event in 's-Hertogenbosch sein erstes Turnier auf Rasen bestreiten.