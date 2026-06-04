French Open 2026 Juniors: Angeschlagener Mackenzie muss sich nach großem Kampf beugen

In einer intensiven und ausgeglichenen Partie verletzte sich der Düsseldorfer Jamie Mackenzie im Junioren-Viertelfinale der French Open 2026 in der Anfangsphase des dritten Durchgangs und musste sich angeschlagen dem US-Amerikaner Keaton Hance im entscheidenden Match-Tiebreak beugen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 15:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Trotz großem Kampfgeist streckte sich Jamie Mackenzie in Paris im Viertelfinale der Junioren vergeblich.

Ein hart umkämpftes Duell war im Viertelfinale des Junioren-Wettbewerbs bei den French Open 2026 von Beginn an zwischen dem an Nr. 3 gesetzten Jamie Mackenzie und dem an Position 6 geführten Keaton Hance angesagt. Nachdem der 18-jährige Düsseldorfer den intensiven ersten Durchgang abgeben musste, kämpfte er sich zum Satzgleichstand zurück.

Im Entscheidungs-Satz konnte der DTB-Spieler seinem gleichaltrigen Gegner früh das Service abnehmen, musste aber das Re-Break zum 2:2 hinnehmen. Im nächsten Game verletzte er sich beim zweiten Ballwechsel am Fuß und musste sich vom gerufenen Physio erst auf dem Platz und anschließend in der Umkleide bei einem Medical Timeout behandeln lassen.

Zwar konnte Mackenzie das Match wieder fortsetzen, musste sich aber beim Seitenwechsel auch noch an der Schulter behandeln lassen. Dennoch konnte er die Begegnung mit risikoreichem Spiel offenhalten und schaffte den Einzug in den entscheidenden Match-Tiebreak. Auch dort lieferte der gebürtige Neuseeländer noch einmal einen großen Fight, musste sich aber final nach 2:48 Stunden mit 3:6, 7:5, 6:10 geschlagen geben.