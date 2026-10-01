ATP Peking: Mensik schlägt Bublik, Cobolli und Tien scheitern

Vorjahresfinalist Learner Tien ist beim ATP-500-Turnier in Peking in der ersten Runde ausgeschieden. Während Flavio Cobolli das gleiche Schicksal ereilte, zog Jakub Mensik ins Achtelfinale ein.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 16:35 Uhr

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© Getty Images Jakub Mensik setzte sich gegen Alexander Bublik durch

Alexander Zverev hat mit einem Zweisatzerfolg über Cameron Norrie das Achtelfinale des ATP-500-Turniers von Peking erreicht. Während der topgesetzte Deutsche seine Auftakthürde also nahm, mussten sich einige Mitfavoriten auf den Titel bereits nach Runde eins verabschieden. So erwischte es am Donnerstag unter anderem Flavio Cobolli und Learner Tien.

French-Open-Finalist Cobolli ging gegen Roman Safiullin mit 3:6 und 2:6 unter. Der Russe trifft nun auf seinen Landsmann Andrey Rublev, der Tallon Griekspoor in einem Krimi mit 6:4, 5:7 und 7:6 (6) niederrang. Für Tien, der in Peking im Vorjahr das Finale erreicht hatte, war nach einer 7:5, 3:6 und 4:6-Niederlage gegen Hubert Hurkacz Endstation. Der Pole misst sich im Achtelfinale mit Arthur Gea.

De Minaur und Mensik siegen

Kaum Probleme hatte unterdessen Alex de Minaur, der Mariano Navone mit 7:6 (4) und 6:2 besiegte. Der an Position fünf gesetzte Australier spielt in der Runde der letzten 16 gegen Quentin Halys, der Ignacio Buse ebenfalls in zwei Sätzen schlug.

Zum Tagesabschluss in Peking gewann Jakub Mensik gegen Alexander Bublik mit 6:4 und 7:6 (5). Die Nummer acht des Turniers bekommt es nun mit Francisco Cerundolo zu tun. Der Argentinier drehte seine Auftaktpartie gegen Botic van de Zandschulp und siegte mit 5:7, 6:4 und 6:3.

Das Einzel-Tableau in Peking