ATP Tokio: Carlos Alcaraz löst knifflige Erstrundenaufgabe

Carlos Alcaraz musste für seinen Auftakterfolg in Tokio lange hart arbeiten. Der Titelverteidiger gewann gegen Alex Michelsen in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 12:34 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz setzte sich in drei Sätzen durch

Der topgesetzte Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier in Tokio mit Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Titelverteidiger aus Spanien gewann seine Auftaktpartie gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen nach über weite Strecken hartem Kampf mit 7:6 (1), 4:6 und 6:1.

Alcaraz geriet im ersten Abschnitt zwischenzeitlich mit Break in Rückstand und musste beim Stand von 4:5 drei Satzbälle abwehren. Ein starkes Tiebreak bescherte dem siebenfachen Grand-Slam-Champion die Führung. Im zweiten Durchgang verwandelte Alcaraz ein 0:2-Defizit schnell in einen 4:2-Vorsprung, dank vier Spielgewinnen in Folge ging der Satz aber letztlich an Michelsen.

Alcaraz macht im dritten Satz kurzen Prozess

Der dritte Durchgang war dann eine klare Angelegenheit für Alcaraz. Der Weltranglistendritte bog mit zwei frühen Breaks schnell auf die Siegerstraße ab und verwandelte nach 2:31 Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft der 23-Jährige auf den Italiener Matteo Arnaldi.

“Ich habe mich heute nicht auf meinem Topniveau gefühlt”, sagte Alcaraz nach dem Match. “Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich am Ende gut genug gespielt habe, um zu gewinnen.” Vor der Partie des Spaniers war auf dem Centre Court die Karriere von Kei Nishikori zu Ende gegangen. Der Lokalmatador unterlag Frances Tiafoe in zwei Sätzen. Die Mitfavoriten Taylor Fritz, Brandon Nakashima und Capser Ruud mussten indes bereits die Koffer packen.