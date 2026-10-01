ATP Peking live: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der ersten Runde des ATP-500 Turniers in Peking auf Cameron Norrie. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 20:33 Uhr

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© Getty Images Cameron Norrie fordert Alexander Zverev

Für Alexander Zverev geht es in den kommenden Wochen und Monaten um die Nummer eins der Welt. Aktuell fehlen dem Deutschen in der Weltrangliste noch 1370 Punkte auf Leader Jannik Sinner, im Race liegt er allerdings schon vor dem Südtiroler. In Asien will Zverev den nächsten Schritt auf dem Weg zu seinem ganz großen Ziel machen.

Zum Auftakt des ATP-500-Turnier in Peking trifft Zverev auf Cameron Norrie. Im offiziellen Head to Head der ATP liegt der gebürtige Hamburger 8:0 voran.

Zverev vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie gibt es ab 9 Uhr live im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Peking