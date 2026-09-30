ATP Tokio: Und schon wieder eine Verletzung! Musetti muss passen

Lorenzo Musetti musste seine Teilnahme am ATP-Tour-500-Turnier in Tokio kurzfristig absagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 14:57 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti muss mal wieder aussetzen

Nein, mit dem Tennisjahr 2026 wird Lorenzo Musetti nicht mehr so richtig glücklich werden. Das hat schon bei den Australian Open begonnen, als er nach 2:0-Satzführung gegen Novak Djokovic verletzungsbedingt aufgeben musste. Danach gab es immer wieder kleinere und größere Probleme, die eine ähnliche Spielzeit wie die des Vorjahres, als sich Musetti ja für die ATP Finals qualifizieren konnte, verhinderten.

In dieser Woche wollte Musetti nun in Tokio wieder angreifen. Aber daraus wird nichts: Er musste mit einem Fraktur im rechten Mittelfinger, die er im Training erlitten hat, kurzfristig absagen. Einen Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai, das am 07. Oktober beginnt, wollte Musetti indes nicht ausschließen.

Kein Halbfinale für Musetti im Jahr 2026

Abgesehen von Erreichen des Viertelfinales bei den US Open konnte sich Lorenzo Musetti auch noch für die Runde der letzten acht in Cincinnati qualifizieren. Dort verlor er allerdings gegen Frances Tiafoe. Aktuell liegt der Italiener auf Position 25 der ATP-Charts.

In Tokio hätte Musetti zu Beginn gegen Arthur Fery gespielt. Da rückt nun ein Lucky Loser nach. Angeführt wird das Tableau von Carlos Alcaraz. Der an Position zwei gesetzte Félix Auger-Aliassime ist bereits in Runde eins an Karen Khachanov gescheitert.

Hier das Einzel-Tableu in Tokio

