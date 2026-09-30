ATP Peking: Novak Djokovic behält die weiße Weste

Novak Djokovic hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking einen 6:3, 7:6(2)-Sieg gegen Nuno Borges gefeiert. Und bleibt in der chinesischen Hauptstadt damit unbesiegt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 15:11 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic war in Peking mal wieder in seinem Element

Die Serie von Novak Djokovic in Peking war schon vor dem Sieg gegen Nuno Borges beeindruckend. Aber mittlerweile sind es eben 30 Siege bei ebenso vielen Einsätzen - die weiße Weste bleibt damit gewahrt. Und das sollte auch in Runde zwei so bleiben: Dann geht es nämlich gegen Lokalmatador Yunchaokete Bu.

Der Erfolg von Djokovic war der erste Match-Sieg seit Wimbledon, wo er ja erst im Halbfinale an Jannik Sinner gescheitert war. Danach hatte der Serbe sowohl in Cincinnati wie auch bei den US Open seine Auftaktpartie verloren.

Zverev als Favorit, Sinner fehlt

Ausgeschieden ist am ersten Tag der Hauptfeld-Matches schon die Nummer zwei: Denn Félix Auger-Aliassime musste sich Karen Khachanov wie schon bei den US Open geschlagen geben, diesmal mit 3:6 und 3:6. Jan-Lennard Struff dagegen erreichte mit einem 6:1 und 6.4 gegen Thiago Augustin Tirante sicher das Achtelfinale.

Als Turnierfavorit geht ja Alexander Zverev ins Rennen, der zum Auftakt auf Cameron Norrie trifft. Jannik Sinner hat seine Teilnahme am traditionsreichen 500er abgesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Peking