ATP Peking: Die Nummer zwei ist schon draußen

Félix Auger-Aliassime, beim ATP-Tour-500-Turnier in Peking an Position zwei gesetzt, ist bereits in Runde eins gegen Karen Khachanov ausgeschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 07:45 Uhr

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© Getty Images Wie schon bei den US Open hat Karen Khachanov auch in Peking gegen Felix Auger-Aliassime gewonnen

Zugegeben: Karen Khachanov ist für die meisten Spieler kein dankbares Los, schon gar nicht in Runde eins eines Turniers. Der Russe hat zuletzt ja das Halbfinale be den US Open erreicht, auf dem Weg dorthin auch Félix Auger-Aliassime besiegt. So wie am frühen Mittwoch in Peking. Khachanov gewann gegen den an Position zwei gesetzten Kanadier souverän mit 6:3 und 6:3. Und trifft in Runde zwei entweder auf Alex Molcan oder Arthur Rinderknech.

Angeführt wird das Tableau in Peking ja von Alexander Zverev. Eben der bekommt es zum Auftakt mit Cameron Norrie zu tun. Was ja auch eine mögliche Vorschau auf ein Treffen in der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna sein könnte. Dort trifft Deutschland im Viertelfinale auf Großbritannien.

Sinner fehlt, Djokovic ist dabei

Eigentlich hätte auch Jannik Sinner in der chinesischen Hauptstadt an den Start gehen sollen, das Comeback des Italieners verzögert sich allerdings noch. Sinner hat ja seit seinem Triumph in Wimbledon kein Match mehr bestritten, eine Rückkehr wird wohl erst in Wien bei den Erste Bank Open erfolgen. Oder in der Woche davor beim Six Kings Slam in Riad.

Fit zum Dienst hat sich dagegen Novak Djokovic gemeldet. Der 39-Jährige hat in Peking ja noch nie ein Match verloren. Und trifft noch heute in Runde eins auf den Portugiesen Nuno Borges.

Hier das Einzel-Tableau in Peking