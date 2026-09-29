ATP Tokio: Fils und Tsitsipas schaffen die Qualifikation

Arthur Fils und Stefanos Tsitsipas haben mehr oder minder souverän das Hauptfeld des ATP-Tour-500-Turniers erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 09:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Arthur Fils darf in Tokio im Hauptfeld ran

So ist das eben manchmal, wenn man vergisst, für ein Turnier fristgerecht zu nennen. Denn nur so ist es ja erklärbar, dass Arthur Fils, die aktuelle Nummer 14 der ATP-Charts, überhaupt in die Qualifikation für ein ATP-Event muss. Aber gut: Fils hat das Beste aus der Situation gemacht, zog mit einem 6;2, 3:6 und 6:1 gegen Kamil Majchrzak in das Hauptfeld des 500ers in Tokio ein.

Stefanos Tsitsipas wiederum war überhaupt erst als Alternate in die Quali von Tokio gerutscht. Und steht nach einem 6:4 und 6.3 gegen Rinky Hijikata ebenfalls im 32er-Raster. Mit Jaume Munar konnte sich auch die Nummer vier der Quali schadlos halten.

Rune gibt Comeback auf der ATP-Tour

Das Turnier in der japanischen Hauptstadt ist bestens besetzt. Angeführt wird die Setzliste von Carlos Alcaraz, der gleich gegen Alex Michelsen ran muss. Der US-Amerikaner konnte zuletzt bei den US Open ja das Viertelfinale erreichen, sah dort schon wie der sichere Sieger gegen Frances Tiafoe aus.

Apropos: Tiafoe startet in Tokio als Nummer zwei. Und das gleich gegen Lokalmatador Kei Nishikori. Und auch Holger Rune ist wieder im regulären Tour-Betrieb zurück. Nach dem erfolgreichen Comeback im Davis Cup trifft der Däne in Runde eins auf Karina Jacquet aus Frankreich.

Hier das Einzel-Tableau in Tokio