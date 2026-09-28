ATP: Grigor Dimitrov - jetzt streikt das Knie

Grigor Dimitrov ist nach seiner langen Verletzungspause weit im Ranking abgerutscht. In dieser Woche wollte er bei einem Challenger-Turnier in Porto antreten, musste aber kurz vor Spielbeginn absagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 15:30 Uhr

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© Getty Images

Dimitrov zog nur wenige Stunden vor seinem Spielbeginn zurück, wie das portugiesische Portal bolamarela.pt berichtete. Der Grund: eine Verletzung am linken Knie. Dimitrov hatte bereits seit letzter Woche in Portugal trainiert.

Der Bulgare bleibt damit von seinem Verletzungspech verfolgt. Zwischen Wimbledon 2024 und Wimbledon 2025 hatte er bei fünf aufeinanderfolgenden Majors aufgeben müssen - eine bittere Serie. Das letzte Match war dabei allen Tennisfans im Kopf geblieben: Auf dem Heiligen Rasen hatte er im Achtelfinale eine Fabel-Vorstellung gegen Jannik Sinner gegeben und führte mit 6:3, 7:5, 2:2, als ihm der rechte Brustmuskel riss. Zu dieser Zeit war er auf Rang 21 notiert. Sinner gewann am Ende das Turnier.

Sein Comeback gab Dimitrov dann erst im Januar 2026, hier reihte sich jedoch eine Niederlage an die nächste. In Wimbledon 2026 dann so etwas wie ein weiteres Märchen: Der 35-Jährige kämpfte sich - unter anderem nach Siegen über Matteo Berrettini und Jakub Mensik - erneut ins Achtelfinale vor, wo er dem britischen Lokalmatador Arthur Fery im Tiebreak des fünften Satzes unterlag.

Zuletzt hatte Dimitrov sich erfolgreich durch die Qualifikation bei den US Open gekämpft.

Im ATP-Ranking steht der ehemalige Weltranglisten-Dritte nur noch auf Rang 127.