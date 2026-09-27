ATP Hangzhou: Tennis im Schatten der großen Bühne - Drei Russen im Halbfinale

Während die Tenniswelt sich noch von den US Open erholt und Davis Cup und Laver Cup gespielt werden, geht in China weitgehend unbeachtet der ATP-Betrieb weiter. Beim ATP-250-Turnier in Hangzhou haben sich dabei gleich drei Russen ins Halbfinale gespielt, in Chengdu kämpfen unter anderem Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 18:22 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev schleift in Hangzhou an seiner Form

Im chinesischen Hangzhou ist Daniil Medvedev als Nummer eins gesetzt und hat seinen Weg ins Halbfinale ohne Satzverlust gemeistert. Der Russe setzte sich zunächst gegen Coleman Wong durch und bezwang anschließend Valentin Royer.

Im Halbfinale wartet nun mit Roman Safiullin ebenfalls ein Russe. Damit ist bereits ein Finalplatz für Russland reserviert. Für Medvedev geht es gleichzeitig darum, in Hangzhou wieder einen Schritt zu seiner früheren Form zu finden.

Rublev jagt weiter seiner Form nach

Auch der zweite Topgesetzte steht im Halbfinale. Andrey Rublev schlug auf dem Weg dorthin Rinky Hijikata und Hugo Gaston. Sein nächster Gegner ist der junge Franzose Kyrian Jacquet. Rublev läuft seiner Form, die ihn einst dauerhaft in der Weltspitze hielt, seit Saisonbeginn hinterher. Ein erfolgreicher Auftritt in Hangzhou könnte deshalb gerade zum Saisonende noch einmal Rückenwind bringen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Hangzhou

Auch Chengdu bietet ein starkes Halbfinale

Parallel dazu wird in Chengdu ebenfalls ein ATP-250-Turnier ausgetragen. Dort stehen Nikoloz Basilashvili und Alejandro Davidovich Fokina im ersten Halbfinale. Im zweiten Duell treffen Hubert Hurkacz und Denis Shapovalov aufeinander. Während in London und im Davis Cup die großen Teamduelle die Schlagzeilen bestimmen, werden in China also ganz nebenbei die nächsten ATP-Titel verteilt.

Hier das Einzeltableau der Herren in Chengdu