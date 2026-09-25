Tiafoe fühlt mangelnde Wertschätzung - und möchte die Nummer eins werden

Nach seinem Halbfinal-Einzug bei den US Open hat Frances Tiafoe gute Chancen auf eine erstmalige Teilnahme an den ATP Finals. Dafür fühlt sich der US-Amerikaner nicht genug gewürdigt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 18:26 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe zuletzt bei den US Open

Kein Davis Cup, kein Laver Cup: Frances Tiafoe hat sich nach dem Erreichen des Halbfinales bei den US Open 2026 ein paar Tage frei genommen, vielleicht auch, um die Berg-und-Tal-Fahrt von Flushing Meadows noch einmal Revue passieren zu lassen. Gegen Alex Michelsen war Tiafoe im Viertelfinale eigentlich schon ausgeschieden, dafür musste er in der Vorschlussrunde gegen Ben Shelton seinen Abschied nehmen, obwohl er den ersten Satz gewinnen konnte.

Der insgesamt dritte Einzug unter die besten vier beim letzten Major des Jahres hat Frances Tiafoe aber wieder einen Platz in den Top Ten beschert. Und die realistische Chance, sich als Premierengast bei den ATP Finals in Turin zu zeigen. Dafür müssen in den kommenden Wochen aber noch ein paar Punkte auf sein Konto gutgeschrieben werden.

Tiafoe: „Wir haben einige großartige Amerikaner“

Trotz seiner Erfolge hat Tiafoe indes nicht den Eindruck, dass er von der Tennis-Öffentlichkeit ausreichend Wertschätzung erfährt. „Um ehrlich zu sein, ich glaube immer noch, dass mich die Leute übersehen“, erklärte Tiafoe im „BIG T Podcast“. „Und as ist aber okay, weil ich mich als Nummer acht der Welt eh nicht wohl fühle. Ich will ganz offen sein: Ich möchte die beste Version meiner selbst sein und das ist gut genug für die Spitze. Ich möchte in die Top Fünf und immer noch pushen.“

Ganz konkret geht es Frances Tiafoe auch darum, dass kein anderer amerikanischer Spieler in den ATP-Charts vor ihm steht. Leichter gesagt als getan. „Wir haben gerade einige großartige Amerikaner. Taylor (Fritz), Ben (Shelton), Tommy (Paul), Learner (Tien). Jetzt kommt es darauf an, dass ich mein Ding durchziehe. Und dass mir das bei den Majors und den 1000ern gelingt.“