Zverevs Chancen steigen: Sinner sagt für Peking ab

Alexander Zverevs Chancen auf den Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste nehmen weiter zu: Wegen anhaltender Knieprobleme hat Jannik Sinner, der derzeit Führende im Ranking aus Südtirol, seine Teilnahme am ATP-Turnier in Peking (ab 30. September) abgesagt. Das gab der Italiener am Freitag in den Sozialen Medien bekannt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 14:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aufgrund seiner anhaltenden Knieverletzung muss Jannik Sinner für das Turnier in Peking passen.

"Mein Knie ist noch nicht an dem Punkt, an dem ich es gerne hätte", sagte Sinner in einem auf X veröffentlichten Video: "Ich werde alles tun, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen." Der fünfmalige Grand-Slam-Champion, der zuletzt im Juli in Wimbledon im Finale gegen Zverev triumphiert hatte, hat seit dem Finale beim Rasenhighlight kein Match mehr auf der Tour bestritten.

Zverev verkürzte derweil durch seinen Triumph bei den US Open seinen Rückstand auf 1810 Punkte. Nun fallen bei Sinner erneut 500 Zähler weg - im Vorjahr gewann er in Peking den Titel. Auch in der Folge hat Sinner viele Punkte zu verteidigen.

Der Weltranglistenzweite Zverev spielt an diesem Wochenende den Laver Cup - und will anschließend die Mission Nummer eins der Welt angehen.