ATP Challenger Genua: Möller im Viertelfinale, Petkovic und Neumeyer scheitern

Mit einem Dreisatz-Erfolg gegen den US-Amerikaner Dali Blanch schaffte der Hamburger Marvin Möller beim Challenger-75-Turnier in Genua den Einzug ins Halbfinale. Das Aus im Viertelfinale kam dagegen für den Schleswig-Holsteiner Mika Petkovic und den Salzburger Lukas Neumayer. Auch der Bückeburger Daniel Masur verpasste beim 125er-Event in Saint-Tropez den Sprung in die Runde der letzten Vier.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.09.2026, 19:07 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Mit Marvin Möller schaffte ein DACH-Spieler beim Challenger-Turnier in Genua den Einzug ins Halbfinale.

Möller feiert Comeback-Sieg gegen Blanch

Der Hamburger Marvin Möller sah sich in seinem Viertelfinale dem US-Amerikaner Dali Blanch gegenüber. Dabei konnte der 27-Jährige seinem Gegner zweimal in Folge das Service abnehmen, ließ sich auch von einem eigenen Aufschlagverlust nicht verunsichern und besiegelte bei seinem vierten Satzball den Gewinn des ersten Durchgangs.

Im zweiten Akt war der 23-jährige Blanch etwas mehr am Drücker, konnte sich die einzigen vier Break-Möglichkeiten erarbeiten und mit zwei gewonnenen Spielen in Folge den Satzgleichstand herstellen. Im Entscheidungs-Durchgang aber legte Möller einen Traumstart in Form einer 4:0-Führung hin und war mit seinem konsequenten Konterspiel bis zum Ende des 6:3, 4:6, 6:3-Erfolgs nach 2:22 Stunden nicht mehr zu bremsen.

Neumayer ohne Satzgewinn gegen Mikrut

Im Halbfinale bekommt es der DTB-Spieler mit Luka Mikrut zu tun. Der Kroate erwischte gegen den an Position 3 geführten Radstädter Lukas Neumayer einen Fehlstart, fand aber nach einem 1:3-Rückstand immer besser zu seinem Spiel und konnte den Satz mit fünf gewonnenen Spielen in Folge noch für sich entscheiden.

Mit dem Satzgewinn im Rücken erspielte sich diesmal der 22-jährige Mikrut eine schnelle 2:0-Führung und ließ sich auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich nicht mehr vom Weg abbringen. Mit seinem ersten Matchball fixierte der ungesetzte Mikrut den 6:3, 6:4-Erfolg nach 80 Minuten.

Petkovic kann sich für Aufholjagd nicht belohnen

Eine kämperische Vorstellung lieferte der DTB-Youngster Mika Petkovic in seinem Viertelfinale. Gegen den Italiener Francesco Forti konnte der Schleswig-Holsteiner einen Satzrückstand noch einmal egalisieren. Im Entscheidungs-Durchgang musste der 19-Jährige jedoch sein Service dreimal abgeben, konnte sich selbst nur ein Break erarbeiten und musste sich nach 2:26 Stunden mit 4:6, 7:5, 2:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau aus Genua

Masur unterliegt in Saint-Tropez nach Matchball-Drama

Sein zweites Challenger-Halbfinale in dieser Saison hat Daniel Masur denkbar knapp verpasst. Im Duell der Qualifikanten gegen den US-Amerikaner Murphy Cassone teilten sich die beiden Spieler die ersten beiden Sätzen jeweils im Tiebreak auf, wobei der DTB-Spieler im zweiten Durchgang drei Matchbälle nicht nutzen konnte. Im dritten Satz musste der 31-jährige Bückeburger in der Satzmitte sein Service vorentscheidend abgeben und konnte die 7:6 (4), 6:7 (12), 4:6-Niederlage beim 125er-Event in Saint-Tropez nach 2:47 Stunden nicht mehr abwenden.

Hier das Einzel-Tableau aus Saint-Tropez