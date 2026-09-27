ATP: Sinner besucht Fashion-Week – und spricht über das Comeback

Jannik Sinner muss wegen seiner Knieprobleme auch auf Peking verzichten. Bei der Fashion Week in Mailand sprach der Weltranglistenerste nun auch mit Anna Wintour über seine Verletzung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 18:56 Uhr

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© Getty Images

Während auf dem Tennisplatz weiterhin Geduld gefragt ist, zeigte sich Jannik Sinner am Wochenende zumindest abseits des Courts wieder in der Öffentlichkeit. Nach seiner Absage für das ATP-Turnier in Peking besuchte der Südtiroler die Fashion Week in Mailand. Dort traf der von Gucci ausgestattete Weltranglistenerste unter anderem auf Anna Wintour – die langjährige Vogue-Chefredakteurin und ausgewiesene Tennis-Liebhaberin, die über Jahre auch mit Roger Federer eng bekannt war.

Und Wintour wollte natürlich wissen, warum Sinner überhaupt in Mailand und nicht auf dem Weg nach China war. „Ich dachte, du wärst in Peking!“, sagte die 76-Jährige in einem auf Social Media verbreiteten Gespräch. „Das dachte ich auch“, antwortete Sinner lachend. Zumindest lässt dieser kurze Wortwechsel vermuten, dass die Entscheidung gegen einen Start in Peking erst relativ kurzfristig gefallen ist. Wegen anhaltender Probleme am Knie hatte Sinner seine ohnehin bereits laufende Verletzungspause zuletzt verlängert.

Der Herbst ist noch offen

Wintour, die nach eigener Aussage auch Sinners Freundin Laila Hasanovic bereits kennengelernt hatte, hakte anschließend bei der weiteren Planung nach. Sinner begegnete den Sorgen um eine womöglich sehr lange Pause mit Humor: „Wenn ich im Jänner noch nicht bereit bin, dann habe ich ein großes Problem“, sagte er lachend. Einen konkreten Termin für sein Comeback nannte der Weltranglistenerste damit allerdings nicht.

Entsprechend offen bleibt Sinners weiterer Herbst. Ein Verzicht auf das Masters in Shanghai wird derzeit ebenso diskutiert wie eine mögliche Rückkehr rund um das Turnier in Wien Ende Oktober; auch das Showevent Six Kings Slam könnte zuvor eine Option sein. Bestätigt ist davon bislang nichts.