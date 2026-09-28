Vom Masters-Champion in die Qualifikation: Arthur Fils erlebt kuriosen Rückschlag in Tokio

Arthur Fils hat gerade den größten Titel seiner Karriere gewonnen und erstmals die Top 10 erreicht. Nun muss der Franzose beim ATP-Turnier in Tokio aufgrund einer verpassten Anmeldefrist durch die Qualifikation.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 27.09.2026, 18:49 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils gewann in Cincinnati sein erstes 1000er-Turnier

Arthur Fils hatte sich in diesem Jahr eindrucksvoll nach oben gespielt. Der 22-Jährige erreichte die Halbfinale der Masters-1000-Turniere in Miami und Madrid, gewann in Barcelona und holte im August in Cincinnati seinen ersten Masters-1000-Titel. Damit kletterte er zwischenzeitlich bis auf Platz neun der Weltrangliste.

In New York folgte allerdings die Ernüchterung: Bei den US Open scheiterte Fils bereits in der ersten Runde an Stefanos Tsitsipas. Danach wollte er möglichst schnell in die Asien-Saison einsteigen. Nun verpasste er dabei aber die Anmeldung für das Japan Open, was absurde Konsequenzen nach sich zieht.

Fils verpasst Frist und Wildcard

Eine direkte Teilnahme am Hauptfeld ist damit ausgeschlossen. Die drei verfügbaren Wildcards gingen näm.ich an Kei Nishikori, Sho Shimabukuro und Rei Sakamoto. Auch ein Wechsel zu den parallel stattfindenden China Open ist keine Option, denn dort ist die Anmeldung ebenfalls bereits geschlossen. Fils bleibt deshalb nur die Qualifikation. Das ist besonders kurios, weil er nach dem Rückzug von Ben Shelton eigentlich hinter Carlos Alcaraz und Frances Tiafoe als Nummer drei gesetzt gewesen wäre.

Damit schreibt der Franzose unfreiwillig ATP-Geschichte: Mit seinem aktuellen Live-Ranking auf Platz elf wird er laut den verfügbaren ATP-Daten zum bestplatzierten Spieler, der seit mindestens 2007 in einem ATP-Qualifikationsfeld antreten musste. Zuvor hielten Jack Sock und Tommy Paul diesen Rekord. Beide mussten schon mal jeweils als Nummer 15 der Welt in die Qualifikation, Sock 2018 in Eastbourne, Paul 2023 im Queen's Club.

Warum Fils ausgerechnet nach Tokio will

Ganz zufällig ist die Wahl allerdings nicht auf Tokio gefallen. Fils hat in Tokio besondere Erinnerungen: 2024 gewann er dort seinen ersten ATP-Titel auf Hartplatz. Auf dem Weg zum Triumph bezwang er unter anderem Taylor Fritz, Matteo Berrettini, Ben Shelton, Holger Rune und Ugo Humbert.

Im vergangenen Jahr konnte er seinen Titel allerdings nicht verteidigen. Eine Stressfraktur im Rücken setzte ihn von August 2025 bis Februar 2026 außer Gefecht.

Auch das Rennen um die ATP-Finals wird spannend

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt Fils nicht. Seit seiner Niederlage bei den US Open hat er kein Match mehr bestritten. Im Anschluss an Tokio wartet bereits das Masters in Shanghai ab dem 7. Oktober. Sportlich steht somit einiges auf dem Spiel. Fils liegt im ATP Race to Turin aktuell auf Platz sieben und hat 3150 Punkte gesammelt. Nur die besten acht Spieler qualifizieren sich für die ATP Finals.