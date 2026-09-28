ATP Peking: Alexander Zverev im Viertel mit Djokovic

Beim ATP-500er-Turnier in Peking ist Alexander Zverev topgesetzt - hat aber einige Konkurrenz.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 10:37 Uhr

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© Getty Images

Nach dem Sieg beim Laver Cup geht's für Alexander Zverev in dieser Woche direkt weiter. Ab Mittwoch startet das 500er-Event in Peking, mal wieder sind es aktuell unübersichtliche Woche für jeden Tennisfan (und erst recht für Nicht-Tennis-Fans). Das Finale nämlich steht dann in der Folgewoche am Dienstag auf dem Programm. Nun denn.

Zverev ist dabei die Nummer 1 der “China Open”, er trifft zum Auftakt auf den Briten Cameron Norrie. Im Falle eines Sieges würde der Sieger der Partie zwischen Sebastian Baez und Wildcard-Inhaber Juncheng Shang warten.

Wie fit ist Novak Djokovic?

Und im möglichen Viertelfinale bereits: Novak Djokovic. Der “Djoker” spielt in Runde 1 gegen Nuno Borges. Es ist Djokovics erster Auftritt nach seinem Erstrunden-Aus bei den US Open, in dem er starke körperliche Probleme hatte.

Ebenfalls in Zverevs Hälfte: Angstgegner Daniil Medvedev (trifft auf einen Qualifikanten) und Jan-Lennard Struff (gegen Thiago Agustin Tirante) - die beiden würden im Falle eines Sieges in Runde 2 aufeinandertreffen.

Die Nummer 2 des Turniers ist Felix Auger-Aliassime, für ihn geht's zunächst gegen Karen Khachanov.

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Carlos Alcaraz startet in Tokio

Beim parallel anstehenden Turnier (ebenfalls vom 30. September bis 6. Oktober) ist Carlos Alcaraz am Start. Er trifft in Runde 1 auf Alex Michelsen. Der an zwei gesetzte Frances Tiafoe darf sich mit Kei Nishikori auf dessen Abschiedstour duellieren. Auch Taylor Fritz (3) und Rafael Jodar (4) sind dabei.

Und, nach seiner fast einjährigen Verletzungspause: Holger Rune. Der Däne greift mit hoffentlich gänzlich geheilter Achillessehne gegen Kyrian Jacquet ein.

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