"Fühle mich gut" - Novak Djokovic startet in Peking mit 29:0-Bilanz

Novak Djokovic greift in dieser Woche bei den China Open wieder an. Aber wie steht es um seinen Gesundheitszustand?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.09.2026, 15:29 Uhr

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© Getty Images

Djokovic hatte in Cincinnati und bei den US Open mit heftigen körperlichen Problemen zu kämpfen, er sprach danach von Schwierigkeiten, die er schon das gesamte Jahr mit sich herumtrage - und Lösungen finden müsse.

Ob er das getan hat? So genau äußerte sich der 24-fache Majorchamp nicht. “Ich fühle mich so weit gut”, erklärte Djokovic vor dem 500er-Turnier in China, das am Mittwoch beginnt. Djokovic könnte hier bereits im Viertelfinale auf Alexander Zverev treffen.

“Natürlich ist es etwas ganz anderes, ein offizielles Spiel zu bestreiten, als Trainingssätze oder Trainingseinheiten zu absolvieren. Aber bisher läuft alles gut. Ich habe mich darauf gefreut, nach China zu kommen, so wie ich es immer getan habe. Meine Bilanz auf chinesischem Boden spricht für sich. Dieses Wissen gibt mir auch das nötige Selbstvertrauen, das ich wirklich brauche. Insgesamt läuft es bisher wirklich gut, was meine körperliche Verfassung, mein Befinden und mein Spiel angeht."

Djokovic hat in Peking bereits sechs Mal gewonnen, zuletzt bei seinem letzten Auftritt in 2015. Mit 29:0 Siegen ist er in Peking ungeschlagen.

„Ich bin ein paar Tage früher hierhergekommen, um noch ein paar Trainingssätze zu absolvieren und etwas Zeit auf dem Platz zu verbringen, bevor ich mit dem Spielen beginne."

In Runde 1 trifft Djokovic auf Nuno Borges.