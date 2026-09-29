ATP Chengdu: Davidovich Fokina verdoppelt seine Titel-Anzahl

Alejandro Davidovich Fokina hat das ATP-Tour-250-Turnier in Chengdu mit einem 6:4 und 7:6 (7) im Finale gegen Hubert Hurkacz für sich entschieden. Und damit sein zweites Championat geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 15:12 Uhr

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© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina hat in Chengdu den Titel geholt

Lange hat es gedauert, bis Alejandro Davidovich-Fokina endlich einen Titel auf der ATP-Tour holen konnte - in der Woche vor Wimbledon war es bei den Mallorca Championships dann soweit. Ein paar (verletzungsgeplagte) Monate später hat „ADF“ nun erneut zugeschlagen. Und mit einem 6:5 und 7:6 (7) gegen Hubert Hurkacz das 250er-Event in Chengdu gewonnen.

Hurkacz war der erste gesetzte Spieler (die Nummer fünf nämlich), den Davidovich Fokina in Chengdu bespielen musste, davor hatte er sich gegen Juan-Manuel Cerundolo, Alexandre Müller und Nikoloz Basilashvili durchsetzen können.

Als Favorit war Valentin Vacherot gestartet. Der Monegasse musste sich aber gleich im ersten Match Lloyd Harris aus Südafrika geschlagen geben.

Im Doppel konnten sich Luke Johnson und Jan Zielinski den Titel sichern. Die beiden besiegten im Endspiel Robert Galloway und Andre Göransson mit 7:6 (7) und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Chengdu