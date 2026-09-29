ATP Hangzhou: Medvedev gewinnt Finale gegen Kumpel Rublev

Daniil Medvedev hat das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Hangzhou gegen Andrey Rublev mit 7:5 und 6:4 gewonnen und damit seinen 24. Titel auf der Tour geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.09.2026, 15:25 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev ist wieder auf die (Turnier-)Siegerstraße zurückgekehrt

Zehntes Duell zwischen Daniil Medvedev und Andrey Rublev auf der ATP-Tour - und zum achten Mal konnte sich Medvedev durchsetzen. Diesmal mit 7:5 und 6:4 im Endspiel von Hangzhou. Was gleichzeitig das 24. Championat für Meddy mit sich brachte, das dritte in diesem Jahr. Davor hatte er schon in Brisbane und Dubai triumphiert.

Der erste Satz verlief bis zum 5:5 ausgeglichen, dann gelang Medvedev das entscheidende Break. Im zweiten Akt schlug der US-Open-Champion von 2021 dann gleich beim ersten Aufschlagspiel von Rublev zu. Und verteidigte diesen Vorsprung bis zum Ende. Nach 93 Minuten Spielzeit versenkte Rublev einen Return im Netz, Medvedev jubelte wie gewohnt verhalten.

Medvedev möchte wieder nach Turin

Der Sieg in Hangzhou war und ist indes nicht nur für das Selbstvertrauen und die Karriere-Bilanz wichtig, sondern auch in Hinblick auf die ATP Finals. An denen möchte Daniil Medvedev nämlich wieder teilnehmen. Da festigte er mit den 250 Zählern seinen achten Platz. Erster Verfolger ist Rafael Jodar, der im Race to Turin etwas mehr als 500 Punkte hinter Medvedev liegt.

Den Doppel-Titel hatten sich schon davor Francisco Cabral und James Tracy geholt. Die beiden besiegten im Finale Sander Arends und David Pel mit 7:5 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Hangzhou