ATP Peking: Struff souverän ins Achtelfinale

Jan-Lennard Struff hat nach einer starken Vorstellung das Achtelfinale des ATP-Turniers in Peking erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 10:49 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff steht in Peking in Runde zwei

Der 36 Jahre alte Warsteiner setzte sich in der chinesischen Hauptstadt in seiner Auftaktpartie mit 6:1, 6:4 gegen den Argentinier Thiago Agustín Tirante durch. Im Achtelfinale trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Russen Daniil Medwedew, den er bei seinem Lauf bis ins Wimbledon-Viertelfinale besiegt hatte, oder den Spanier Pablo Carreno Busta.

Struff legte einen furiosen Start hin und sicherte sich den ersten Satz nach nur 27 Minuten. Nach einem Break zum 4:3 im zweiten Durchgang ließ sich Struff, der bei den US Open zuletzt in der 2. Runde ausgeschieden war, auf dem Weg zum Sieg nicht mehr aufhalten.

Bei dem 500er-Event in Peking ist US-Open-Sieger Alexander Zverev topgesetzt. Der Hamburger trifft zum Auftakt auf den Briten Cameron Norrie.