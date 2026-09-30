Jannik Sinner: Es sieht gut aus mit Shanghai

Sein letztes Turnier bestritt Jannik Sinner in Wimbledon. In Shanghai könnte es nun mit dem Comeback klappen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2026, 21:51 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner könnte in Shanghai auf die Tour zurückkehren

Jannik Sinner könnte nach seiner mehrmonatigen Verletzungspause beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai (7. bis 18. Oktober) auf die Tour zurückkehren. Wie mehrere italienische Medien - darunter “Sky ”- berichten, hat sich der körperliche Zustand des Weltranglistenersten zuletzt “von Tag zu Tag” gebessert.

So soll die Sehnenentzündung am rechten Knie mittlerweile klinisch überstanden sein. Der Verzicht auf das derzeit laufende Turnier in Peking sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um das Risiko bei der Rückkehr zu minimieren. Am Donnertag soll Sinner seine Entscheidung bezüglich des Shanghai-Starts treffen.

Sinner und Zverev matchen sich um Nummer eins

In der chinesischen Metropole musste Sinner im Vorjahr in der dritten Runde aufgeben. Viele Punkte hätte der Südtiroler demnach nicht zu verteidigen, wodurch er im Rennen um die Nummer eins gegenüber Alexander Zverev zulegen könnte. Derzeit liegt Sinner in der Weltrangliste noch 1.370 Zähler vor dem Deutschen.

Sinner musste aufgrund seiner langwierigen Knieverletzung unter anderem seinen Start bei den US Open absagen. Zwischenzeitlich wurde in italienischen Medien sogar über sein vorzeitiges Saisonende inklusive möglicher Operation spekuliert. Sein letztes Turnier bestritt der 25-Jährige in Wimbledon, wo er mit einem Viersatzsieg über Zverev den Titel holte.