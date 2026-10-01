ATP Tokio: Tiafoe verabschiedet Nishikori in den Ruhestand - und trotzt damit dem Favoritensterben

Kei Nishikori hat am Donnerstag sein letztes Match als Tennisprofi absolviert. Unterdessen gab es beim ATP-500-Turnier in Tokio einige Überraschungen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 13:12 Uhr

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© Getty Images Kei Nishikoris Karriere ist vorbei

Die Karriere von Kei Nishikori ist vorbei. Der Japaner, dessen Körper den Strapazen des Sports in den vergangenen Jahren nicht mehr standgehalten hatte, verlor in der ersten Runde seines Heimturniers in Tokio gegen Frances Tiafoe mit 4:6 und 4:6 und verabschiedete sich im Alter von 36 Jahren damit in den Ruhestand.

Nishikori gewann im Laufe seiner Karriere zwölf ATP-Turniere und die olympische Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016. In der Weltrangliste erreichte er ein Karrierehoch von Position vier. 2014 stand Nishikori bei den US Open im Endspiel, das er gegen Marin Cilic in drei Sätzen verlor.

Fritz, Nakashima und Ruud verlieren

Unterdessen geht es für den an Position zwei gesetzten Tiafoe in Tokio gegen Arthur Fils weiter. Der Franzose, der in Japans Hauptstadt durch die Qualifikation gegangen war und im Hauptfeld daher ungesetzt ist, setzte sich schon am Mittwoch gegen seinen Landsmann Luca Van Assche mit 6:3 und 6:2 durch.

Das Aus kam hingegen für den Vorjahresfinalisten Taylor Fritz, der Jaume Munar mit 7:6 (7), 4:6 und 3:6 unterlag. Auch für Brandon Nakashima (3:6 und 2:6 vs. Hugo Humbert) und Casper Ruud (6:7 (3) und 3:6 vs. Luciano Darderi) war bereits in Runde eins Endstation. Holger Rune verlor bei seinem Comeback auf der ATP-Tour gegen Kyrian Jacquet mit 3:6 und 1:6.

Das Einzel-Tableau in Tokio