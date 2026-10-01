Qualifikation als Top-Ten-Spieler: Arthur Fils erklärt sich

Als Nummer neun der Welt ging Arthur Fils beim ATP-500-Turnier in Tokio durch die Qualifikation. Nun hat der Franzose sein kleines Missgeschick erklärt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.10.2026, 13:24 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils ging in Tokio einen ungewöhnlichen Weg

Für Arthur Fils begann das ATP-500-Turnier in Tokio etwas früher als erhofft: Da der Franzose die Nennfrist für den Hauptbewerb verpasst hatte, musste er sich zunächst durch die Qualifikation kämpfen. Der kleine Fauxpas blieb letztlich folgenlos, mittlerweile steht der Weltranglistenneunte in Japans Hauptstadt bereits im Achtelfinale.

Dennoch hatte Fils in den vergangenen Tagen naturgemäß einiges an Erklärungsbedarf. “Wir wussten nicht, ob ich in Tokio spielen würde”, begründete der 22-Jährige seinen Quali-Start im Gespräch mit der ATP. “Wir haben die Entscheidung nach meinem Spiel bei den US Open getroffen, aber da war es schon sechs oder sieben Stunden zu spät.”

Fils trotzt der Anspannung

Anschließend habe er sich dazu entschlossen, für die Qualifikation zu nennen. “Ich glaube, das war ehrlich gesagt eine meiner größten Herausforderungen in diesem Jahr“, sagte Fils. ”Ich bin gerade erst in die Top Ten gekommen und muss dann bei einem 500er-Turnier, das ich schon einmal gewonnen habe, die Qualifikation bestreiten. Ich war also sehr angespannt, denn in gewisser Weise darf man da nicht verlieren."

Fils' große Anspannung machte sich in der ersten Qualifikationsrunde durchaus bemerkbar, verlor er den Eröffnungssatz gegen Martin Damm doch mit 2:6. Der Franzose gab anschließend auch in Runde zwei gegen Kamil Majchrzak einen Satz ab, zum Auftakt des Hauptbewerbs feierte er dann einen souveränen 6:3 und 6:2-Erfolg über Landsmann Luca Van Assche.

Fils trifft im Achtelfinale auf Tiafoe

Nach der überstandenen Qualifikation sei er das Match gegen seinen Kumpel etwas ruhiger angegangen, meinte Fils. Generell fühle er sich als frischgebackener Top-Ten-Spieler äußerst wohl. “Man kommt etwas anders auf den Platz”, erläuterte der 22-Jährige, der das Turnier in Tokio vor zwei Jahren gewann.

Gänzlich ausgestanden sind die Nachwehen der verpassten Anmeldung für Fils noch nicht. Der Weltranglistenneunte trifft schon im Achtelfinale auf den an Position zwei gesetzten Frances Tiafoe, der im Ranking exakt einen Platz vor ihm liegt - und ein verbliebener Konkurrent im Rennen um die ATP Finals ist.