ATP Peking: Sinner gewinnt 21. Karrieretitel

Jannik Sinner hat zum zweiten Mal das ATP-500-Turnier in Peking gewonnen. Der Favorit besiegte Finalgegner Learner Tien mit 6:2 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 10:47 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner triumphiert zum zweiten Mal in Peking

Wie schon im Vorfeld vermutet, hatte Jannik Sinner kaum Mühe mit Überraschungsfinalist Learner Tien. Für den 19-jährigen US-Amerikaner war es das erste Endspiel seiner Karriere. Ganz unerfahren ist der Linkshänder jedoch nicht: Gegen Top-10-Spieler wies er eine starke 5:2-Bilanz auf – unter anderem besiegte er Alexander Zverev und Ben Shelton, und Daniil Medvedev musste sich ihm sogar zweimal geschlagen geben.

Gegen Sinners Konstanz und Intensität fand Tien allerdings nur selten Lösungen. Der Youngster startete mit einem Doppelfehler, woraufhin Sinner das frühe Break gelang. Von Beginn an dominierte der Weltranglistenzweite das Spielgeschehen und baute seine Führung rasch auf 4:1 aus. Mit einem Ass verwandelte er schließlich zum souveränen 6:2-Satzgewinn.

Im zweiten Durchgang versuchte Tien seine Taktik umzustellen, spielte variabler und aggressiver. Doch Sinner blieb unbeeindruckt und breakte zum 3:2. Zwar wehrte der Amerikaner noch zwei Matchbälle ab, danach nutzte der Südtiroler seine dritte Chance und sicherte sich hochverdient seinen zweiten Karrieretitel in Peking.

Mit seinem dritten Saison- und 21. Titel insgesamt machte es Sinner Hauptkonkurrent Alcaraz nach, der bereits am Vortag in Tokio triumphierte.

