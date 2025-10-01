ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Learner Tien im TV, Livestream und Lveticker

Sinner startet bei eigenem Service furios und kann die ersten beiden Ballwechsel souverän für sich entscheiden. Mit einem Vorhand-Winner nach starkem Aufschlag holt sich der Südtiroler drei laufende Matchbälle. Die ersten beiden kann Tien abwehren, unter anderem mit einem spektakulären Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang. Den dritten verwertet Sinner jedoch mit einem Aufschlag-Winner und besiegelt damit den 6:2, 6:2-Erfolg nach 72 Minuten, gleichbedeutend mit seinem 21. Titel auf der Tour.