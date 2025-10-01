ATP Peking live: Jannik Sinner vs. Learner Tien im TV, Livestream und Lveticker
Jannik Sinner und Learner Tien treffen im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Peking aufeinander. Das Match gibt es ab 8 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.
zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 09:36 Uhr
Das war es dann ...
für dieses Jahr mit den Herren aus Peking. Doch das Masters-Turnier in Shanghai steht mit der Qualifikation bereits in den Startlöchern und auch von dort werden wir bei den wichtigsten Matches mit unserem Liveticker dabei sein. Servus und baba.
In der Weltrangliste ...
rückt Sinner von den Punkten her etwas näher an Carlos Alcaraz heran, wird sich aber weiterhin mit Position 2 begnügen müssen. Auch mit einem Turniersieg beim Masters-Turnier in Shanghai kann der Südtiroler am Spanier, der seine Teilnahme bereits abgesagt hat, aufgrund seines Vorjahres-Erfolgs nicht vorbeiziehen.
Fazit II:
Tien steigerte sich nach verlorenem ersten Durchgang deutlich, jedoch ließ Sinner nie einen Zweifel daran aufkommen, wer sich die Trophäe in Peking sichern wird. Mit seinem Titelgewinn in Peking revanchierte sich der Südtiroler erfolgreich für die Final-Niederlage im Vorjahr gegen Carlos Alcaraz, der sich in diesem Jahr im "Fernduell" den Titel in Tokio sichern konnte.
Sinner vs. Tien 6:2, 6:2
Sinner startet bei eigenem Service furios und kann die ersten beiden Ballwechsel souverän für sich entscheiden. Mit einem Vorhand-Winner nach starkem Aufschlag holt sich der Südtiroler drei laufende Matchbälle. Die ersten beiden kann Tien abwehren, unter anderem mit einem spektakulären Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang. Den dritten verwertet Sinner jedoch mit einem Aufschlag-Winner und besiegelt damit den 6:2, 6:2-Erfolg nach 72 Minuten, gleichbedeutend mit seinem 21. Titel auf der Tour.
In Shanghai ...
könnte Jannik Sinner nach einem Freilos auf den Kempener Daniel Altmaier treffen, der es zum Auftakt mit dem australischen Qualifikanten Tristan Schoolkate zu tun bekommt. Learner Tien hätte nach einem eventuellen Sieg gegen den Serben Miomir Kecmanovic auf Carlos Alcaraz treffen können, der aber nach seiner Absage an der obersten Position durch den Franzosen Corentin Moutet ersetzt wurde.
Sinner vs. Tien 6:2, 5:2
Nach verlorenem ersten Punkt drückt Sinner wieder auf die Tube und kann mit einem souveränen Netzangriff den Ausgleich herstellen. Nach erneutem Rückstand bekommt er mit einem weiteren Doppelfehler das 30:30 serviert. Tien sucht nun sein Heil in einem Netzangriff, wird aber vom Südtiroler mit der Rückhand gnadenlos passiert und muss nach der nächsten Rallye sein Service erneut abgeben. Damit serviert Sinner zum Matchgewinn.
Sinner vs. Tien 6:2, 4:2
Tien lässt sein Können mit einem Vorhand-Gewinnschlag inside-out und einer weiteren starken Longline-Vorhand aufblitzen und zwingt Sinner anschließend über Einstand. Mit einer komplett dominant gespielten Rallye holt sich der US-Amerikaner den Break-Ball, den Sinner aber souverän per Smash abwehren kann. Mit seinem zehnten Ass, gefolgt von einem Aufschlag-Winner, kann Sinner das Spiel letztlich doch noch für sich entscheiden.
Mehr Expertise ...
als Learner Tien in seiner Spielerbox sitzen hat, kann man in Peking eigentlich kaum haben. Seit kurzem arbeitet der 19-Jährige mit Michael Chang zusammen, der in der chinesischen Hauptstadt von 1993 bis 1995 dreimal in Folge triumphieren konnte. Damals wurde noch in der Halle auf Teppich-Belag gespielt.
Sinner vs. Tien 6:2, 3:2
Sinner beschießt eine intensive Rallye mit einem spektakulären Rückhand-Winner die Linie entlang, setzt aber den nächsten Return mit der Rückhand ins Aus. Nach einem Doppelfehler kassiert Tien einen Vorhand-Winner von Sinner zu zwei laufenden Break-Chancen für den Südtiroler. Mit einem weiteren Doppelfehler gibt der US-Amerikaner sein Service ab.
Sinner vs. Tien 6:2, 2:2
Nach einem erfolgreichem Auftakt legt Sinner zwei Asse hinterher zu drei laufenden Spielbällen. Mit einem Aufschlag-Winner besiegelt er den zu-Null-Hold.
Sinner vs. Tien 6:2, 1:2
Tien patzt zum Auftakt zweimal mit der Vorhand, kämpft sich aber leidenschaftlich wieder zurück. Mit einem Stopp-Ball, den Sinner nicht mehr zurückspielen kann, fixiert der 19-Jährige den Spielgewinn.
Sinner vs. Tien 6:2, 1:1
Tien zeigt nun auch bei Aufschlag von Sinner mehr Selbstvertrauen und beißt sich immer mehr in die Ballwechsel rein. Der US-Amerikaner kann sich sogar eine Break-Chance erspielen, die der Südtiroler jedoch mit einem Vorhand-Winner nach starkem Aufschlag abwehren kann. Mit einem Ass beschließt der Weltranglisten-2. sein Aufschlagspiel.
Sinner vs. Tien 6:2, 0:1
Tien scheint sich beim Satzwechsel ordentlich durchgeschüttelt zu haben. Nachdem Sinner zum Auftakt beim Überkopfball patzt, legt der 19-jährige ein souveränes Aufschlagspiel auf den Court und gibt dabei keinen Punkt ab.
Fazit I:
Tien startete sehr nervös in sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour. Zwar deutete der 19-Jährige im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs vereinzelt seine Gefährlichkeit an, kann Sinner aber bislang in keinster Weise das Wasser reichen.
Sinner vs. Tien 6:2
Sinner startet mit einem unwiderstehlichen Vorhand-Gewinnschlag und legt einen Aufschlag-Winner hinterher. Mit erfolgreicher Rallye erspielt sich der Südtiroler drei laufende Satzbälle, wovon er den ersten per Doppelfehler liegen lässt. Mit einem Ass sichert er sich aber souverän den Gewinn des ersten Durchgangs.
Sinner vs. Tien 5:2
Tien ist bei eigenem Aufschlag erneut gewaltig unter Druck, hat beim Stand von 15:30 aber etwas Glück, dass eine Rückhand von Sinner knapp ins Aus segelt. Anschließend verzieht der Südtiroler eine Vorhand hinter die Grundlinie, wodurch Tien anschließend mit einem direkten Aufschlagpunkt den Spielgewinn einfahren kann.
Sinner vs. Tien 5:1
Sinner startet mit zwei souveränen Punktgewinnen, muss aber durch zwei stark gespielte Ballwechsel seines 19-jährigen Gegners den Ausgleich hinnehmen. Im weiteren Verlauf zwingt der US-Amerikaner den Südtiroler bei eigenem Aufschlag mehrfach über Einstand. Per Ass und Aufschlag-Winner zum Abschluss tütet Sinner sein Service-Game ein.
Sinner vs. Tien 4:1
Tien gibt den ersten Punkt ab, kann aber mit einem erfolgreichen Netzangriff, den er per Smash abschießt, ausgleichen. Mit einem leichten Fehler von der Grundlinie und einem erneuten Doppelfehler gestattet der US-Amerikaner Sinner zwei laufende Break-Möglichkeiten, der sich nicht lange bitten lässt und die erste mit einem Überkopfball souverän verwandelt.
Sinner vs. Tien 3:1
Sinner startet mit einer beeindruckenden Aufschlag + 1-Aktion, die er mit einem unerreichbaren Vorhand-Drive-Volley abschließt. Per Ass und Vorhand-Winner erspielt sich der 24-Jährige drei laufende Spielbälle. In der nächsten Rallye macht der Südtiroler den Deckel auf das zu-Null-Spiel drauf.
Sinner vs. Tien 2:1
Tien begeistert zum Auftakt mit einem Longline-Vorhand-Winner aus dem Lauf heraus, begeht aber anschließend seinen 2. Doppelfehler der Partie. Mit drei erfolgreichen Punkt-Gewinnen in Folge kann der 19-jährige erstmals anschreiben.
Sinner vs. Tien 2:0
Mit souveränen Aufschlägen, darunter einem Ass, erspielt sich Sinner zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einem zu leichtsinnig gespielten Stopp-Ball. Den zweiten kann der Südtiroler nach einer verschlagenen Vorhand seines Gegners für sich verbuchen.
Im Vorjahr ...
hatte Jannik Sinner in Peking ebenfalls das Finale erreicht, musste sich dort aber in einem epischen Endspiel im Tiebreak des dritten Durchgangs Carlos Alcaraz beugen.
Sinner vs. Tien 1:0
Ist das Nervosität? Tien beginnt gleich mit einem Doppelfehler. In den ersten beiden Rallyes dominiert Sinner das Tempo und schließt diese jeweils mit einem Vorhand-Winner ab. Somit drei Break-Chancen für den Südtiroler. Die ersten beiden vergibt der Weltranglisten-2. etwas leichtfertig, bei der dritten packt er dann konsequent zu.
Learner Tien ...
startet die Begegnung mit Aufschlag.
Auf der Tour ...
stehen sich Jannik Sinner und Learner Tien im Endspiel von Peking erstmals gegenüber.
Und große Namen ...
kann Learner Tien eindeutig. In dieser Saison kann der Linkshänder gegen Top-10-Spieler bislang eine 5:2-Bilanz vorweisen. Man frage nach bei Alexander Zverev, Andrey Rublev, Ben Shelton und doppelt bei Daniil Medvedev.
Einen gewaltigen Sprung ...
machte der 19-jährige Learner Tien in diesem Jahr. Zum Start der Saison war er auf Position 120 in der Weltrangliste notiert und wird durch das überragende Abschneiden in Peking erstmals in die Top 40 vorstoßen. Im Falle eines Final-Triumphs würde er bis auf Platz 33 steigen.
Die Spieler ...
sind bereits auf dem Court und werden von Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani noch eimal mit den Abläufen vertraut gemacht.
Während ...
mit der Endspielteilnahme des topgesetzten Jannik Sinner durchaus zu rechnen war, ist der Finaleinzug des jungen US-Amerikaners Learner Tien die große Überraschung des Turniers.
Ni Hao ...
aus Peking zum Endspiel des ATP-5000er Events in Peking.
Es wird die erste Begegnung zwischen Jannik Sinner und Learner Tien werden, für den US-Amerikaner noch dazu die Premiere in einem Endspiel eines ATP-Turniers. Dass es soweit gekommen ist. hat Tien seinem Kampfgeist zu verdanken. Und auch einem Einbruch von Daniil Medvedev, der im gestrigen Halbfinale einen 4:1-Vorsprung im zweiten Satz nicht über die Distanz bringen konnte.
Auch Jannik Sinner hatte gegen Alex de Minaur einige Mühe. Der Vorjaresfinalist und Champion von 2024 in Peking gewann dann aber doch in drei Sätzen.
