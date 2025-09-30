ATP Tokio: Alcaraz revanchiert sich bei Fritz

Carlos Alcaraz setzte sich im Finale von Peking souverän mit 6:4, 6:4 gegen einen zum Teil angeschlagenen Taylor Fritz durch. Der Weltranglistenerste feierte damit seinen unglaublichen achten Titel der Saison.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.09.2025, 12:59 Uhr

© Getty Images Alcaraz krönt sich erstmals zum Tokio-Champion

Taylor Fritz, der vergangenes Wochenende beim Laver Cup noch gegen Carlos Alcaraz gewinnen konnte, startete solide ins Match, doch schon im ersten Satz zeigte sich der Unterschied: Während Alcaraz bei eigenem Service 88 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag gewann, kam Fritz ‘nur’ auf 69 Prozent. Nach mehreren vergebenen Chancen nutzte Alcaraz beim Stand von 5:4 den entscheidenden Breakball und holte sich den Satz.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste Fritz ein Medical Timeout wegen Problemen am Oberschenkel nehmen. Zwar spielte er danach mit bandagiertem Bein weiter, doch seine Beweglichkeit war sichtbar eingeschränkt. Alcaraz ließ sich nicht beirren und legte mit frühem Break die Basis für die Vorentscheidung.

Mit spektakulären Schlägen – darunter seine patentierte Stopp-Lob-Kombination und ein Rückhand-Passierball die Linie entlang – begeisterte der Spanier die Zuschauer. Fritz wehrte sich tapfer, konnte aber das hohe Tempo nicht halten. Beim Stand von 4:1 im zweiten Satz zog Alcaraz mit dem Doppelbreak zunächst davon. Fritz gelang zwar noch ein Break zum 3:5, doch Alcaraz blieb stabil und servierte kurz darauf nach nur 1:25 Stunden Spielzeit zum Turniersieg aus.

Für Alcaraz war es das zehnte Finale und der achte Titel in dieser Saison. Mit dem Triumph in Tokio untermauert er seine Stellung an der Spitze der Weltrangliste: Selbst wenn Jannik Sinner in Peking gewinnen sollte, bleibt Alcaraz die Nr. 1!