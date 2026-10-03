Kein Revival der Cousins: Rinderknech fehlt in Shanghai

Arthur Rinderknech, der im vergangenen Jahr sensationell das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai erreicht hatte, muss diesmal wegen einer Bauchmuskelzerrung passen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.10.2026, 06:38 Uhr

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© Getty Images Arthur Rinderknech und Valentin Vacherot im letzten Jahr in Shanghai

Das erste Ausrufezeichen in der vergangenen Saison hatte Arthur Rinderknech ja in Wimbledon gesetzt, wo er in Runde eins gegen Alexander Zverev gewinnen konnte. Der ganz große Kracher war aber sicherlich das Erreichen des Endspiels beim ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai. Vor allem deshalb, weil auf der anderen Seite ja Valentin Vacherot stand, der Cousin (und eben dort auch Bezwinger) von Rinderknech.

Eine Wiederholung dieser sensationellen Konstellation wird es 2026 nicht geben. Denn Arthur Rinderknech wird in Shanghai fehlen, einer Bauchmuskel-Verletzung geschuldet. Womit der 31-jährige Franzose auch seine 600 Punkte nicht verteidigen und damit aus den Top 50 fallen wird.

Rinderknech verliert zweimal im Davis Cup

Die aktuelle Saison war ja eher arm an Highlights. In Dubai, Genf und Gstaad erreichte Artuhr Rinderknech immerhin das Viertelfinale, zuletzt verlor er allerdings im Davis Cup in Kanada beide Partien gegen Liam Draxl und Félix Auger-Aliassime.

Für Cousin Valentin Vacherot läuft es derweil ein bisschen besser. Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass der Monegasse erneut 1.000 Punkte aus Shanghai mitnehmen wird. In Tokio allerdings steht Vacherot nach Siegen gegen Alexander Blockx und Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale.