Stan Wawrinkas Abschiedstour erhält zusätzlichen Halt

Auf Stan Wawrinka wartet in der Sandplatzsaison ein ambitioniertes Programm. Der Schweizer wird auch beim ATP-500-Turnier in Barcelona starten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 11:31 Uhr

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© Getty Images Sorgte bei den Australian Open noch einmal für Furore: Stan Wawrinka

Stan Wawrinka wird in seiner letzten Saison auch in Barcelona Halt machen. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, erhielt der dreifache Grand-Slam-Sieger eine Wildcard für das traditionsreiche 500er-Sandplatzevent. Damit steht freilich auch fest, dass der Schweizer nicht in München aufschlagen wird, findet das Turnier in Bayern doch doch zeitgleich (13. bis 19. April) mit jenem in Barcelona statt.

Im Vorjahr verlor Wawrinka, der in Barcelona 2006 und 2008 das Halbfinale erreichte, in Kataloniens Hauptstadt schon in der ersten Runde. 2026 werden neben ihm unter anderem der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz sowie die Top-Ten-Spieler Lorenzo Musetti, Alex de Minaur and Felix Auger-Aliassime am Start sein.

Wawrinka eröffnete Sandplatzsaison in Neapel

Anders als die Weltelite hat Wawrinka seinen ersten Turnierauftritt auf Sand in der laufenden Spielzeit schon hinter. Der 40-Jährige schlug in dieser Woche beim Challenger-Turnier in Neapel auf - und verlor dort schon in der ersten Runde gegen den Franzosen Matteo Martineau im Tiebreak des dritten Satzes.

In der kommenden Woche geht es für Wawrinka beim 250er-Event in Marrakesch weiter, wo er sich nach einigen Absagen den Weg durch die Qualifikation spart. Danach wird der ehemalige Weltranglistendritte mittels Wildcard beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo (5. bis 12. April) aufschlagen.