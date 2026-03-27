ATP Miami: Alexander Zverev im Eiltempo ins Halbfinale gegen Jannik Sinner

Alexander Zverev hat dank einer beeindruckenden Vorstellung gegen Francisco Cerundolo das Halbfinale des ATÜ-Master-1000-Events in Miami erreicht. Dort kommt es zum Wiedersehen mit Jannik Sinner.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.03.2026, 05:37 Uhr

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Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami souverän das Halbfinale erreicht. Der Hamburger setzte sich in nur 65 Minuten Spielzeit mit 6:1 und 6:2 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (Nr. 18) durch und trifft nun in der Vorschlussrunde auf Jannik Sinner. Gegen den italienischen Weltranglistenzweiten hatte Zverev zuletzt im Halbfinale von Indian Wells ohne Chance mit 2:6 und 4:6 verloren.

"Ich habe mich einfach gut gefühlt", sagte Zverev, der seinen vierten Sieg in Serie gegen Cerundolo feierte: "Ich habe das ganze Jahr über davon gesprochen, dass ich versuche, aggressiver zu spielen. Ich habe das Gefühl, dass es heute perfekt geklappt hat."

Durch den Erfolg erreichte der Tokio-Olympiasieger zum ersten Mal überhaupt in derselben Saison sowohl in Indian Wells als auch in Miami das Halbfinale. Mit dem Duell gegen Sinner, der 6:2 und 6:2 gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe (Nr. 19) gewann, stehe nun "die härteste Prüfung an", sagte Zverev: "Ich freue mich darauf. Ich fühle mich ziemlich gut, hoffentlich bleibt das so."

Zverev mit “schlechtem Spiel” in Indian Wells

Sinner und er hätten "in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten einige sehr knappe Spiele" gehabt, sagte Zverev: "Alle gingen zu seinen Gunsten aus, daher hoffe ich einfach auf ein anderes Ergebnis. In Indian Wells habe ich ein schlechtes Spiel gemacht."

Zverev ist in Miami der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Eva Lys, Ella Seidel und Tatjana Maria bei den Frauen sowie Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier bei den Männern waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Laura Siegemund schied in der zweiten Runde aus.

Hier das Einzel-Tableau in Miami