ATP Masters Miami: Sinner macht kurzen Prozess mit Tiafoe

Jannik Sinner lässt Frances Tiafoe im Viertelfinale von Miami keine Chance und zieht mit einem souveränen Auftritt nach etwas mehr als einer Stunde ins Halbfinale ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 19:54 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner siegt weiter in Miami

Jannik Sinner ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer dieses Match kontrollieren würde. Gleich im ersten Returngame nahm er Frances Tiafoe den Aufschlag ab und legte wenig später das zweite Break zum 4:1 nach. Tiafoe wirkte zwar motiviert, aber überfordert vom Tempo und der Präzision des Italieners. Nach rund 30 Minuten war der erste Satz mit 6:2 zugunsten von Sinner entschieden.

Keine Wende im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang präsentierte sich ein ähnliches Bild. Sinner nutzte die erste Gelegenheit konsequent und breakte zum 2:1. Während der Amerikaner versuchte, mit mehr Risiko zurück ins Match zu finden, stieg vor allem seine Fehlerquote. Sinner hingegen blieb unbeeindruckt, kontrollierte das Geschehen weiter und ließ sich auch von der ein oder anderen kleineren Ungenauigkeit nicht aus dem Konzept bringen.

Dominanz ohne großes Drama

Mit dem nächsten Break zum 5:2 – zu null, wohlgemerkt – war die Partie endgültig entschieden. Spannung kam zu keinem Zeitpunkt auf, dafür war der Leistungsunterschied an diesem Tag zu groß. Am Ende stand ein klares 6:2, 6:2 für Jannik Sinner, der damit auch im direkten Vergleich auf 5:1 davonzieht.

Hier das Match zum Nachlesen in unserem Liveticker

Halbfinale in Sicht

Im Halbfinale könnte es nun zum nächsten Topduell kommen: Alexander Zverev wäre der mögliche Gegner – vorausgesetzt, der Deutsche setzt sich in seinem Viertelfinalduell gegen Francisco Cerúndolo durch.

Hier das Einzeltableau der Herren in Miami