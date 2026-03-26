ATP Masters Miami live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 16:51 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen zum siebenten Mal aufeinander

Es wird die siebente Begegnung zwischen Zverev und Cerundolo werden, die Bilanz ist aktuell ausgeglichen. Der Argentnier konnte ja die ersten drei Partien gewinnen, Zverev dagegen die bislang letzten drei.

Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab 0 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.