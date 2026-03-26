ATP Masters Miami live: Jannik Sinner vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Frances Tiafoe treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami aufeinander. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 08:14 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Frances Tiafoe treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird die sechste Begegnung zwischen Jannik Sinner und Frances Tiafoe werden. Der Italiener hat bislang vier Mal gewonnen, Tiafoe konnte sich lediglich 2021 in der Wiener Stadthalle durchsetzen.

Wiewohl Sinner in dieser Partie der klare Favorit ist, hat Tiafoe während des Turniers schon ein paar starke Leistungen gezeigt. So etwa gegen Titelverteidiger Jakub Mensik oder auch im Achtelfinale gegen Terence Atmane.

Sinner vs. Tiafoe - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Frances Tiafoe gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das Einzel-Tableau in Miami