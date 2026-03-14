ATP Masters Indian Wells: Jannik Sinner entzaubert Alexander Zverev in zwei Sätzen

Alexander Zverev hatte im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Jannik Sinner keine wirkliche Chance.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 23:30 Uhr

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© Getty Images

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Jannik Sinner steht im Finale des ATP Masters in Indian Wells. Der Italiener setzte sich im Halbfinale gegen Alexander Zverev mit 6:2, 6:4 durch und bestätigte damit einmal mehr seine starke Form. Im Endspiel trifft Sinner nun auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev.

Bereits im ersten Satz übernahm Sinner schnell die Kontrolle. Der Südtiroler returnierte stark, stand häufig weit hinter der Grundlinie und brachte zahlreiche Bälle zurück. Zverev unterliefen in dieser Phase mehrere Fehler, während Sinner bei eigenem Aufschlag kaum etwas anbrennen ließ. Zwei Breaks reichten dem Italiener schließlich zum deutlichen 6:2.

Beste Ergebnisse für beide

Im zweiten Satz hielt Zverev deutlich besser dagegen und konnte seine Aufschlagspiele häufiger stabilisieren. Dennoch blieb Sinner der konstantere Spieler in den Rallyes und setzte den Deutschen immer wieder unter Druck. Besonders in längeren Ballwechseln zeigte sich der Weltranglistenzweite sehr sicher.

Beim Stand von 5:4 servierte Sinner schließlich zum Matchgewinn. Mit seinem achten Ass erspielte sich der Italiener den ersten Matchball und verwandelte diesen wenig später mit einem Winner. Für Sinner ist es der erste Finaleinzug in Indian Wells, nachdem er zuvor zweimal im Halbfinale gescheitert war. Für Zverev bleibt das Halbfinale dennoch sein bislang bestes Ergebnis beim Masters in der kalifornischen Wüste.

Das Einzel-Tableau in Indian Wells