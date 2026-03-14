ATP Masters Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Alexander Zverev treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und bei uns im Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 11:48 Uhr
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Es wird das elfte Aufeinandertreffen von Sinner und Zverev werden, der Südtiroler hat die Nase mit 6:4-Siegen vorne. Sascha betritt im Tennis Paradise jedenfalls Neuland: Noch nie hat er in Indian Wells das Halbfinale erreicht.
Bilsnag haben sich beide Spieler von ihrer besten Seite gezeigt - auch wenn Zverev gegen Brandon Nakashima und Sinner gegen Joao Fonseca leichte Probleme hatten.
Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW .
Hier das Enzel-Tableau in Indian Wells