ATP Masters Indian Wells live: Jannik Sinner vs. Alexander Zverev im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Alexander Zverev treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 11:48 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Alexander Zverev treffen zum elften Mal aufeinander

Es wird das elfte Aufeinandertreffen von Sinner und Zverev werden, der Südtiroler hat die Nase mit 6:4-Siegen vorne. Sascha betritt im Tennis Paradise jedenfalls Neuland: Noch nie hat er in Indian Wells das Halbfinale erreicht.

Bilsnag haben sich beide Spieler von ihrer besten Seite gezeigt - auch wenn Zverev gegen Brandon Nakashima und Sinner gegen Joao Fonseca leichte Probleme hatten.

Zverev vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gibt es ab 21:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW .

Hier das Enzel-Tableau in Indian Wells