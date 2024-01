Teenager nach Mittelfinger-Beleidigung gegen den Schiedsrichter disqualifiziert

Beim prestigeträchtigen Juniorenturnier „Les Petits As“ in Frankreich wurde der 13-jährige Schwede William Repakis während seines Matches disqualifiziert, da er sich nach einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu einer Entgleisung mit der Mittelfinger-Geste hinreißen ließ.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.01.2024, 16:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Beim Juniorenturnier in Frankreich endete ein Match nach Beleidigung des Schiedsrichters mit einer Disqualifikation.

Während sich die Top-Könner der ITF-Junioren-Tour in Australien beim ersten Major messen, findet parallel das traditionsreiche Turnier „Les Petits As“ im Rahmen der Tennis-Europe-Tour in Tarbes/Frankreich statt. Große Namen, wie die späteren Grand-Slam-Champions Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Kim Clijsters, Jelena Ostapenko und Bianca Andreescu, gaben beim Turnier der U12 bis U14 in der Vergangenheit ihre Visitenkarte ab.

Groß hinaus will auch der 13-jährige William Repakis, der sich dem Franzosen Rafael Thao Keuang gegenübersah. Nach Satzführung geriet der Schwede im zweiten Satz mit 0:3 ins Hintertreffen, um bei Einstand um den Verbleib im Satz zu kämpfen. Als der Schiedsrichter, wie im Video zu erkennen, einen Aus-Ball des Franzosen gut gab, konnte es Repakis nicht fassen, warf den Schläger weg und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Nachdem sich der Teenager nicht beruhigen ließ, drehte er sich in Richtung Schiedsrichter und zeigte diesem den blanken Mittelfinger. Nach minutenlanger Unterbrechung wurde der Turnierleiter mit hinzugezogen, was mit einer Disqualifikation des jungen Schweden endete. Unter Tränen verließ der Juniorenspieler den Court.