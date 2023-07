tennisnet PREMIUM: „Wir wollen Tennisspieler belohnen!“

tennisnet.com launcht mit „tennisnet PREMIUM“ punktgenau zum Start von Wimbledon einen kostenlosen Mitglieder-Bereich, in dem User von zahlreichen Vorteilen, Aktionen und Produkten profitieren können. Im tennisnet-Interview erklärt Gründer Alexander Antonitsch, warum das einzigartig ist.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 06:43 Uhr

© GEPA Pictures Alex Antonitsch freut sich auf tennisnet PREMIUM

tennisnet: Was dürfen sich User von tennisnet PREMIUM erwarten?

Alex Antonitsch: Einen „Tennis One-Stop-Shop“ also eine Plattform, die digitale Aktivitäten von Usern belohnt und unzählige Vorteile, insbesondere für Tennisspieler, bereithält.

tennisnet: Wie funktioniert das konkret?

Alex Antonitsch: User können sich bei tennisnet PREMIUM registrieren und digitale Tennisbälle sammeln. Für jede Aktivität, also zum Beispiel das Lesen von Artikeln oder die Teilnahme an Gewinnspielen, bekommt man Bälle. Je mehr man davon gesammelt hat, desto größer werden die Vorteile für User. Das reicht von gratis oder vergünstigte Turnier-Tickets bis hin zu Material, also Tennisschläger, Saiten etc. oder Interwetten-Gutscheinen. Auch ganz besondere Dinge wird es geben, die man nirgends kaufen kann. Meet and Greets mit Profis zum Beispiel.

tennisnet: Also wird aus einem Medium, ein echtes Portal für Tennisbegeisterte.

Alex Antonitsch: Absolut richtig. Wir bespielen pro Monat über eine Million User auf tennisnet.com mit Tennis-Content. Wir wissen, dass sehr viele davon auch aktive Tennisspieler sind. In Österreich, Deutschland und der Schweiz spielen über 3 Millionen Menschen Tennis. Das ist eine riesige Zielgruppe. Und diese Menschen geben sehr viel Geld für ihren geliebten Tennissport aus. Für Schläger, Saiten, Bälle, Kleidung, Schuhe, Platzmieten, Turniertickets, medizinische Produkte etc. Wir wollen diese Bedürfnisse in unserem Vorteilsangebot bündeln und Usern diese befriedigen, durch sehr viele Vorteile bei einer tennisnet PREMIUM-Mitgliedschaft.

tennisnet: Der Fokus liegt also auf tatsächlich aktiven Spielern?

Alex Antonitsch: Ja, die haben natürlich die größten Vorteile, weil sie zum einen durch tennisnet PREMIUM einiges an Geld sparen werden und zum anderen in weiterer Folge auch von möglichen Vernetzungen profitieren. Wir wollen tennisnet PREMIUM zu einer echten Userplattform ausbauen. So können sich Spieler gewisser Spielstärken finden, um dann offline Kontakte zu pflegen, also miteinander Tennis spielen, trainieren, bei Turnieren teilnehmen. Wir wollen auch den Fachhandel miteinbinden, Trainer, Tennisschulen und Tenniscamps. Der User soll wissen, wenn er bei tennisnet PREMIUM mitmacht, dann wird sein Tennisherz bald noch höherschlagen. Aber auch nicht aktive Tennisinteressierte werden bei tennisnet PREMIUM durch viele Angebote glücklich werden. Wir haben auch Kooperationen mit Turnieren, mit Broadcastern wie SKY oder Tennis TV.

tennisnet: Das klingt nach sehr viel Fantasie!

Alex Antonitsch: Definitiv. Apropos Fantasie. Im nächsten Release von tennisnet PREMIUM werden wir „Fantasy Tennis“ integrieren. So können User bei ATP-Turnieren und eigenen, gesponserten Ligen zusätzliche Vorteile erlangen, in dem sie sich virtuelle Profi-Teams zusammenstellen. Mit ausgeklügelten Punktesystemen wird das jede Menge Spielspaß bringen und Teilnehmer werden sehr attraktive Preise gewinnen können.

