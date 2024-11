Tennisnet und Padelbase schlagen ab sofort gemeinsam auf

Mit der vor wenigen Tagen in Wien begründeten Kooperation zwischen tennisnet.com und Padelbase soll der Vormarsch der immer noch jungen Sportart im deutschsprachigen Raum weiter unterstützt werden.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 13:44 Uhr

© privat/Tennisnet Alex Antonitsch, Manfred Nareyka und Björn Nareyka

Tennis oder Padel? Nein: Tennis und Padel! Denn die Trendsportart schlechthin ist die ideale Ergänzung zum klassischen Tennis. Umgekehrt ließe sich aber auch festhalten: Das kongeniale Zusammenspiel der Partner auf dem Padelcourt dient auch als Blaupause für den Tennissport.



So lag es nahe, dass tennisnet.com, das größte deutschsprachige Tennisportal, und Padelbase, einer der führenden Anbieter in Österreich, in Zukunft gemeinsame Wege gehen.

Und wie könnte man eine Partnerschaft wie diese besser starten als mit einem furiosen Padelmatch, bei dem tennisnet-Gründer Alex Antonitsch und die beiden Masterminds hinter Padelbase, Manfred und Björn Nareyka, sich gegenseitig die Bälle zuspielen? Also traf man sich am Rande des Wiener ATP-Turniers im OTC Tennis Club zum sportlichen Spatenstich.

Playground der trendingen Sportart



Die Zielsetzung dieser Kooperation ist klar: Das Interesse am Padelsport soll noch weiter gesteigert werden, Spieler und Spielerinnen können sich bei tennisnet.com über die Basics der Sportart, internationale wie nationale Veranstaltungen aber auch über Möglichkeiten informieren, wo man am besten in diese aufregende Sportart einsteigt. Exklusive Angebote für Mitglieder im Tennisnet Premium Club sollen schon bald folgen.



„Padel ist wie gemacht für Spieler wie mich“, schwärmt Ex-Davis-Cup-Spieler Alex Antonitsch. „Das Volleyspiel, die kurzen Laufwege, die soziale Komponente - das alles kommt mir absolut entgegen.“

“Unser Ziel ist es, mit unserer Marke Padelbase weiterhin zu expandieren und noch mehr Menschen für diesen spannenden Sport zu begeistern“, betont Björn Nareyka, Geschäftsführer von Padelbase. Und Manfred Nareyka betont: ”Wir verstehen uns als Playground der coolen und trendigen Sportart und sind überzeugt, dass die Kooperation uns hilft Padelbase als Marke und den Sport noch rascher in Österreich bekannt zu machen."