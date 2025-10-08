Testet die neue Schuh-Serie von Decathlon!

Ihr wollt den neuen Kuikma Unrupt Pro für Frauen oder Männer testen? Dann laden Euch Decathlon und tennisnet herzlich dazu ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 13:07 Uhr

© Decathlon Der Kuikma Unrupt Pro (2026 Serie) für Männer

Es ist mal wieder so weit: Decathlon sucht Testpersonen für seine neue Tennisschuhe-Serie, den Kuikma Unrupt Pro, den es in einer Version für Frauen und in einer Version für Männer gibt.

Was zeichnet diesen Schuh aus?

Der Kuikma Unrupt Pro bietet einen breiten Zehenschutz, eine verstärkte Außensohle, eine unterstützende TPU-Seitenwand und ein Innenskelett für Stabilität, verdeckte Schnürsenkel, SCF-Ferseneinsatz zur Dämpfung und eine große, gepolsterte Zunge. Also alles, worauf (auch ambitionierte) Hobbyspieler achten.

© Decathlon Der Kuikma Unrupt Pro (2026 Serie) für Frauen

Das ist also die Ausgangslage. Jetzt liegt es an Euch, den Kuikma Unrupt Pro auch auf dem Court zu testen. Wie Ihr das macht? Meldet Euch einfach hier an - und werdet Mitglied in unseren breit aufgestellten Test-Community.