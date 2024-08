Toronto ohne Swiatek und Wimbledonsiegerin Krejcikova

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen) und Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova (Tschechien) verlängern die Liste der Absagen für das WTA-Turnier in Toronto.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 12:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Iga Swiatek

Swiatek begründete nach Angaben der kanadischen Veranstalter ihren Verzicht nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris mit Regenerationsbedarf, während Krejicova wegen einer Oberschenkelverletzung passen muss.

Ohne das prominente Duo fehlen beim mit fast 2,8 Millionen Dollar dotierten Test für die US Open ab Ende August in New York sechs Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste. Die frühere Wimbledonsiegerin Elena Rybakina (Kasachstan) sagte wie bereits für Paris wegen einer Bronchitis ab, außerdem stehen Wimbledon- und French-Open-Finalistin Jasmine Paolini (Italien), Maria Sakkari (Griechenland) und Danielle Collins (USA) nicht auf der Meldeliste.