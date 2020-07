Ultimate Tennis Showdown 2: Gasquet gegen Lopez um Halbfinalplatz

Richard Gasquet und Feliciano Lopez spielen in Gruppe A der zweiten Auflage des Ultimate Tennis Showdowns am Samstag um einen Halbfinalplatz. In Gruppe B konnten alle vier Spieler jeweils ein Match gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2020, 13:57 Uhr

© Getty Images Richard Gasquet bleibt bei Mouratoglou in der Erfolgsspur

Richard Gasquet kommt mit den Bedingungen in der Akademie von Patrick Mouratoglou nach wie vor bestens zurecht: Bei der ersten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns hatte der Franzose im Halbfinale gegen den späteren Sieger Matteo Berrettini hauchzart verloren, in die zweite, kürzere Episode, ist Gasquet am Wochenende nun wieder mit zwei Siegen gestartet: Zunächst mit einem 4:0 gegen Grigor Dimitrov, dann mit 3:1 gegen Alexei Popyrin.

Feliciano Lopez wiederum hat dieselben Gegner in umgekehrter Reihenfolge bezwungen. Der spanische Veteran gewann gegen Popyrn am Samstag mit 3:1, schlug am Sonntag Dimitrov im Sudden Death mit 3:2. Damit sit die Ausgangslage in Gruppe A klar: Der Sieger zwischen Richard Gasquet und Feliciano Lopez zieht in das Halbfinale ein, das ebenso wie das Endspiel am kommenden Sonntag ausgetragen wird.

Ganz im Gegensatz dazu ist in Gruppe B noch alles offen: Alle vier Spieler haben jeweils einen Sieg auf dem Konto, so auch Dustin Brown, der gegen Corentin Moutet gewann, gegen Benoit Paire dagegen eine Niederlage einstecken musste. Tabellenführer ist nach den ersten beiden Spieltagen Fernando Verdasco aufgrund des besseren Viertel-Verhältnisses (5:4) vor Paire (4:4).

Die Sieger beider Gruppen ziehen also in die Vorschlussrunde ein. Dort warten dann am Sonntag Alexander Zverev und Félix Auger-Aliassime, die vom Veranstalter mit einer Wildcard bedacht wurden.