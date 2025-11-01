United Cup 2026: Auch Australien und Großbritannien mit dabei

Die Australier Alex de Minaur und Maya Joint sowie die Briten Jack Draper und Emma Raducanu haben sich frühzeitig für den United Cup 2026 angemeldet.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 16:38 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur freut sich schon auf den United Cup 2026.

Sie gesellen sich zu dem polnischen Duo Iga Swiatek und Hubert Hurkacz hinzu. Es sind die ersten drei Teams, die für die vierte Auflage des innovativen Mixed-Team-Tennisturniers in Perth und Sydney vom 2. bis 11. Januar bestätigt wurden.

Lokalmatador De Minaur, der diese Woche mit Platz 6 seine bisher beste Karriereplatzierung einstellte, wird bei seinem vierten Auftritt bei diesem Turnier das australische Team anführen.

„Der United Cup wird ein Riesenspaß“, sagte De Minaur. „Das Event ist einzigartig und bietet den Fans etwas völlig Neues. Sie lieben das Format und feuern die Australier zu Hause kräftig an.“

Shootingstar Joint

Maya Joint, Australiens bestplatzierte Einzelspielerin bei den Damen, wird bei ihrem ersten Einsatz für das australische Team an der Seite von De Minaur antreten. Die 19-Jährige gewann 2025 ihre ersten beiden WTA-Einzeltitel und verbesserte sich innerhalb von zwei Jahren von Weltranglistenplatz 730 auf Platz 32.

Auch der derzeit verletzte Jack Draper, der gemeinsam mit Emma Raducanu an den Start gehen wird, freut sich schon: „Ich freue mich riesig darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und beim United Cup anzutreten . Ich bin gespannt auf die Auslosung und darauf, ob Team GB in Perth oder Sydney spielt“, sagte Draper.

Titelverteidiger USA

Emma Raducanu meinte: „Ich fühle mich geehrt, im Januar mein Debüt beim United Cup geben zu dürfen. Für Team GB mit meinen Teamkolleginnen spielen zu dürfen, ist eine einzigartige Gelegenheit und eine tolle Woche. Es ist großartig, ein neues Format auf der Tour kennenzulernen, mein Land zu vertreten und ein paar zusätzliche Wochen in Australien zu verbringen.“

Titelverteidiger beim ersten Tennis-Events des Jahres sind die USA, die zu Beginn dieses Jahres in der Besetzung Coco Gauff/Taylor Fritz den Titel holten.