US Open 2024: Alex de Minaur komplettiert australisches Achtelfinal-Trio

Alex de Minaur ist seinen Landsleuten Jordan Thompson und Alexei Popyrin ins Achtelfinale der US Open 2024 gefolgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 04:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alex de Minaur steht bei den US Open 2024 im Achtelfinale

Irgendwann war der Tank von Dan Evans einfach leer. Der Brite hatte sich in Runde eins mit Karen Khachanov das längste Match der US-Open-Geschichte geliefert, über insgesamt 5:35 Stunden. Dann folgte ein Drei-Satz-Erfolg gegen Mariano Navone. In Alex de Minaur fand Evans am Samstagabend aber dann doch seinen Meister. Wel ab Beginn des dritten Satzes nichts mehr ging.

De Minaur, der in diesem Jahr damit bei allen Majors mindestens das Achtelfinale erreicht hat, gewann mit 6:3, 6:7 (4), 6:0 und 6:0. Und bekommt es in der Runde der letzten 16 mit einem Landsmann zu tun: mit Jordan Thompson. Der wiederum hatte sich bereits am Nachmittag gegen Matteo Arnaldi in drei Sätzen behaupten können.

Das australische Trio komplett macht Alexei Popyrin. Der hatte bereits gestern überraschend gegen Novak Djokovic mit 6:4, 6:4, 2:6 und 6:4 gewinnen können. Popyrin bestreitet am Sonntag das erste Match der Night Session im Arthur Ashe Stadium gegen Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau der US Open