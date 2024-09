US Open 2024: Daniil Medvedev komplettiert das Achtelfinale

Daniil Medvedev ist mit einem souveränen 6:3, 6:4 und 6:3 gegen Flavio Cobolli als letzter Spieler in das Achtelfinale der US Open 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.09.2024, 05:49 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat gegen Flavio Cobolli nicht allzu viel Kraft verschwendet

Da waren es nur noch 16. Und mit Daniil Medvedev qualifizierte sich auch noch einer der Mitfavoriten auf den Titel bei den US Open 2024 als letzter Spieler für das Achtelfinale. Medvedev lesitete sich gegen Flavio Cobolli zwischendurch zwar immer wieder kleinere Schwächephasen. Am Ende war er aber der stabilere Spieler. Und gewann mit 6:3, 6:4 und 6:3. Im kommenden Match ist der Champion von 2021 sicherlich der Favorit. Denn Medvedev trifft am Montag auf den Portugiesen Nuno Borges, der gegen Jakub Mensik nach Abwehr von drei Matchbällen noch im fünften Satz gewann.

Der große Test könnte dann aber im Viertelfinale kommen. Denn dann ginge es gegen gemäß Setzng gegen Jannik Sinner. Der Südtiroler muss davor allerdings noch gegen Tommy Paul bestehen. Zuletzt haben sich Medvedev und Sinner, der am Samstag mit Chris O´Connell ebenfalls keine Probleme hatte, in Wimbledon getroffen. Damals hatte sich Daniil Medvedev durchsetzen können.

Die weiteren Achtelfinalpartien in der oberen Hälfte bestreiten die beiden Australier Jordan Thompson gegen Alex de Minaur und der Brite Jack Draper gegen Tomas Machac aus der Tschechischen Republik. Draper ließ dem Bezwinger von Carlos Alcaraz, Botic van de Zandschulp, in drei Sätzen keine Chance.

Hier das Einzel-tableau der US Open 2024