US Open 2024: Eva Lys scheitert zum Auftakt knapp

Eva Lys ist bei den US Open 2024 nach überstandener Qualifikation in der ersten Runde knapp an der Tschechin Marie Bouzkova gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2024, 02:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys bei der Arbeit

Es war nicht gut losgegangen auf Court 4 für Eva Lys. Vor den Augen der Teamchefs Rainer Schüttler (Billie Jean King Cup) und Michael Kohlmann (Davis Cup) verlor die deutsche Qualifikantin den ersten Satz gegen Marie Bouzkova mit 2:6. Legte dann allerdings eine richtig schöne Wende hin, glich mit einem 6:1 aus.

In der Entscheidung schien zunächst alles in Richtung Lys zu laufen. Die hamburgerin führte schnell mit 3:0. Bouzkova kämpfte sich aber noch einmal heran. Und gewann den dritten Satz mit 7:5. Bitter: Bei Matchball für ihre Gegnerin unterlief Lys ein Doppelfehler.

Damit sind noch zwei deutsche Frauen im Tableau vertreten: Tatjana Maria bestreitet am Mittwoch das erste Match der Night Session gegen Coco Gauff. Und Jule Niemeier spielt schon ab 17 Uhr MESZ gegen die Japanerin MoyukiaUchijama um den Einzug in die dritte Runde.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen