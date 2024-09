US Open 2024: Iga Swiatek komplettiert das Viertelfinale

Iga Swiatek ist als letzte Spielerin in das Viertelfinale der US Open 2024 eingezogen. Die Weltranglisten-Erste besiegte Liudmilla Samsonova mit 6:4 und 6.1.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.09.2024, 02:54 Uhr

© Getty Images Iga Świątek steht im Viertelfinale der US Open 2024

Iga Swiatek hat in ihrem Achtelfinale gegen Liudmilla Samsonova ein bisschen Anlauf benötigt - nach dem Break zum 6:4 im ersten Satz war die Weltranglisten-Erste aber nicht mehr aufzuhalten. Swiatek gewann den zweiten Akt mit 6:1. Und machte damit ein Treffen mit Jessica Pegula klar.

Die US-Amerikanerin hatte schon am Nachmittag gegen Diana Shnaider aus Russland ebenfalls sicher mit 6:4 und 6:2 gewonnen. Wie vor wenigen Wochen in Toronto, wo Pegula den Titel holen konnte.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Hälfte des Tableaus bestreiten Karolina Muchova und Beatriz Haddad Maia. Die Tschechin, vor einem Jahr im Halbfinale der US Open an Coco Gauff gescheitert, gewann gegen Jasmine Paolini glatt mit 6:3 und 6:3. Haddad Maia stand gegen Caroline Wozniacki 2:41 Stunden auf dem Court, gewann schließlich mit 6:2, 3:6 und 6:3.